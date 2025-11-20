Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, într-un eveniment dedicat recunoașterii celor care ridică standardele sistemului medical românesc.

Ediția din acest an a adus în prim-plan personalități de referință din sănătate, medici de elită, rețele de clinici și spitale publice și private, precum și companii importante din industria farmaceutică, alături de producători de medicamente și suplimente, recompensați pentru performanțele lor notabile.

Pe parcursul galei, Capital a evidențiat realizările din spitalele publice și private, mediul universitar, sectorul farmaceutic, industria echipamentelor medicale, rețelele de clinici și lanțurile de farmacii, subliniind principalele direcții de evoluție ale unui sistem medical aflat într-un proces continuu de modernizare.

Premianții reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie zi de zi la funcționarea și transformarea sănătății în România. Publicația Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, le oferă cititorilor posibilitatea de a descoperi și alte proiecte, inițiative și personalități relevante pentru dezvoltarea acestui sector.

Revista va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, la punctele de difuzare a presei, precum și online, pe edituradecarte.ro.

De-a lungul anilor, Spitalul Clinic SANADOR s-a impus ca un reper al inovației și al standardelor ridicate în sistemul medical românesc.

Această poziție de lider nu este întâmplătoare – este rezultatul unei strategii clare, susținute de investiții constante în tehnologie, în extinderea infrastructurii și, bineînțeles, în oamenii care dau viață actului medical.

Cel mai nou proiect SANADOR vizează o extindere importantă a infrastructurii medicale, care va oferi pacienților acces la servicii și mai avansate și va consolida nivelul de performanță pentru care spitalul este deja cunoscut.

Premiul a fost înmânat doamnei Dr. Mădălina Buculei, Director Medical Sanador.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu caren e onorează, dar ne și obligă totodată. Sanador este o companie românească înființată în 2001. Și încă de la prima noastră clinică, calitatea a fost principalul nostru obiectiv. În cei aproape 25 de ani de activitate, Sanador a înregistrat mai multe premiere. Primul compartiment de primiri urgențe din sistemul medical privat cu 26 de linii de gardă. Primul transplant hepatic din sistemul medical privat. Primul centru oncologic integrat. Primul bloc operator complet digitalizat. Și pentru că acest premiu ne obligă, noi vom continua să investim în oameni și în tehnologie de ultimă generație, așa cum v-am obișnuit”, a spus Dr. Mădălina Buculei pe scena Galei Capital.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro