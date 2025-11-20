Gala Capital – Performeri din Sănătate, desfășurată miercuri, 19 noiembrie 2025, la Club ONE din București, a reunit într-un cadru festiv numeroase personalități ale medicinei românești.

Evenimentul din acest an a adus în prim-plan excelența din întregul ecosistem medical, punând în valoare medici cu prestigiu, lideri din domeniul sănătății, rețele de clinici și spitale publice și private, companii farmaceutice de top, precum și producători de medicamente și suplimente alimentare, premiați pentru realizările lor deosebite.

Pe parcursul galei, Capital a prezentat performanțele remarcabile obținute în spitalele publice și private, în mediul universitar, în industria farmaceutică, dar și în sectoarele dedicate echipamentelor medicale, rețelelor de clinici și lanțurilor de farmacii. Împreună, aceste reușite conturează evoluția unui domeniu aflat într-o continuă modernizare.

Laureații care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care contribuie zilnic la funcționarea și transformarea sistemului de sănătate din România. Mai multe proiecte, inițiative și figuri reprezentative pot fi descoperite în ediția 2025 a revistei Capital – Top 100 Performeri din Sănătate, care completează perspectiva asupra unui sector definit de inovație, dedicare și progres.

Publicația va fi disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, atât în punctele de difuzare a presei, cât și online, pe platforma edituradecarte.ro.

Inaugurat acum un an, spitalul MedLife Medici’s din Timișoara reprezintă una dintre cele mai importante investiții private în domeniul medical din ultimii ani.

Încă de la început, și-a asumat misiunea de a deveni un reper pe harta euroregională a medicinei – o misiune ambițioasă, susținută prin tehnologie de ultimă generație, infrastructură modernă și, mai presus de toate, o echipă medicală de elită

Pentru ridicarea premiului, au venit la Gala Capital câțiva dintre medicii de elită ai Spitalului MedLife Medici’s, respectiv: Dr. Mihai Băcilă, ⁠Dr. Voicu Simedrea, ⁠Dr. Dan Dumitrașcu-Biriș și Dr. Bogdan Mureșan.

„Suntem recunoscători pentru premiile pe care le-am primit, pentru recunoașterea echipei noastre, pentru că am venit patru, nu puteam să venim mai mulți, s-a spus în această seară de nenumărate ori, o să o spun și eu încă o dată. Totul este datorat unei echipe. Nu poți face medicină fără echipă. Iar noi suntem dovada că acest lucru este posibil. Ca să putem face această echipă, îi mulțumim celui care a reușit să coaguleze această echipă, să ne adune în jurul unui proiect, al ideilor acestui proiect, ideea de a pune mereu pacientul în centrul îngrijirilor pe care le primește în spitalele noastre. Vă mulțumim încă o dată!”, a fost mesajul echipei de la Timișoara.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro