Gala Capital Performeri din Sănătate a pus în lumină oamenii care schimbă medicina zi de zi. Capital a premiat performanța din spitalele publice și private, din mediul universitar, din industria farmaceutică și din rețelele de clinici și farmacii.

Toți cei care au urcat pe scenă reprezintă doar o parte dintre profesioniștii care susțin acest domeniu zi de zi. Revista Capital – Top 100 Performeri din Sănătate este disponibilă începând de vineri, 21 noiembrie, la punctele de difuzare a presei și online, pe edituradecarte.ro.

Dr. Doina Hrehoreț a fost una dintre prezențele care au impresionat prin poveste și dedicare. Chirurg la Institutul Clinic Fundeni, ea a primit Premiul pentru pionierat feminin în transplant hepatic în România. Este singura femeie chirurg din țară care realizează transplanturi hepatice și una dintre foarte puținele din Europa de Est cu această specializare.

Dr. Doina Hrehoreț a spus că este fericită și onorată că a fost prezentă la gală și a transmis că participanții sunt minunați în activitatea lor zilnică. Ea a transmis că dorește să dedice premiul tuturor femeilor implicate în transplant.

„În primul rând, bună seara tuturor! Sunt fericită și onorată că sunt acum cu dumneavoastră. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru că dacă sunteți aici, înseamnă că sunteți minunați acolo unde lucrați. Eu aș vrea să dedic acest premiu tuturor femeilor care s-au implicat în activitatea de transplant. Sunt multe, nu sunt doar eu. Sunt colege anesteziste și alte femei chirurg, sunt asistentele, sunt brancardierii. Pentru că, practic, un transplant înseamnă o echipă și o echipă înseamnă toți oamenii care, la nivelul lor, au un rol foarte important. Aș vrea să mulțumesc și pacienților care au avut încredere să se dea pe mâna mea chiar dacă sunt femeie și poate la început nu le inspir multă încredere. Dar ei mi-au dat puterea să continui și să răzbat într-o lume care poate să spun că e dominată de bărbați.”

Ea a explicat și cum a ajuns să intre în acest domeniu. A spus că nu și-a propus să facă acest pas, dar a fost la locul potrivit într-un moment potrivit.

Medicul a relatat că a învățat chirurgia în timp, iar în momentul în care i s-a dat ocazia să facă un transplant complet, reușita acelui gest a dovedit că o femeie poate realiza această intervenție la același nivel.

„Nu este meritul meu, nu mi-am propus acest lucru, am fost la locul potrivit într-un moment potrivit. Academicianul Irinel Popescu, șeful meu, cel care m-a format, avea nevoie de o femeie în echipă care să îngrijească pacienții, să scrie medicații, să facă pansamente. Întâmplarea face ca pe nevăzute eu să învăț chirurgie și în momentul în care mi-a dat să fac primul transplant, să-l fac cap coadă, atunci nu s-a mai putut spune că o femeie nu este în stare să facă un transplant. Dar și el a recunoscut că n-a crezut o secundă acest lucru și că a fost bucuros, sper să fie cu adevărat bucuros, că am reușit să fac această performanță chirurgicală.”

