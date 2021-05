Gabriela Firea aruncă bomba pentru milioane de români. Liderul PSD susține că va fi dezastru total în România. Lovitura va fi dată în ceea ce privește pensiile și vârsta de pensionare. Senatorul PSD spune că pensiile vor fi înghețate și se va mări vârsta de pensionare. Această informație ar fi ajuns la Bruxelles, prin PNRR.

Fostul primar al Capitalei susține că pensiile vor fi înghețate, iar vârsta de pensionare va fi majorată, după cum ar fi precizat autoritățile chiar în Planul Național de Redresare și Reziliență.

“Pensiile si vârsta de pensionare sunt în pericol! Guvernul a transmis la Bruxelles, prin PNRR, fără ca cineva să ceară, că va îngheța pensiile, va mări vârsta de pensionare, dar și condiția de vechime! E scris negru pe alb în documentele ajunse la Comisia Europeană! Este un angajament fără respectarea căruia nu vom primi banii promiși de la UE!

“Adio majorări de pensii până în anul 2027”

Astăzi Cîțu, Orban și Turcan spun că nu au de gând! Dar, verba volant, scripta manent! Și nu e prima dată când mint cu nonșalanță! Atenție, dacă forma finală a PNRR va conține aceleași angajamente, adio majorări de pensii până în anul 2027! PSD se va opune vehement și va face uz de toate mijloacele legale și constituționale pentru a opri angajamentele Guvernului austerității”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

În ceea ce privește vârsta de pensionare, ministrul Muncii, Raluca Turcan, aceasta a susținut că ea nu va creşte şi nu s-a discutat despre această posibilitate. “Ce se analizează însă constant este opţiunea de a rămâne în viaţa activă, “ceea ce este total diferit”, spune Raluca Turcan.

“Nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare. Discutăm constant despre opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit.

Opțiune poți face și acum, doar că ai nevoie de acord și să rămâi mai mult la muncă de la an la an. Uitându-ne la cifre, am constatat că peste 100.000 de oameni peste 65 de ani preferă să rămână în continuare în activitate, așa că ne-am gândit să lăsăm această opțiune.

Este foarte important și din perspectiva reformei, sunt sprijinite și sistemul de contributivitate, și sistemul de pensii”, a declarat, Raluca Turcan.