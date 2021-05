Creşterea vârstei de pensionare în România revine în actualitate! Marţi, 25 mai, ministrul Raluca Turcan a ţinut să facă o serie de precizări legate de acest subiect.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale spune că vârsta de pensionare în România nu va creşte şi nu s-a discutat despre această posibilitate. Ce se analizează însă constant este opţiunea de a rămâne în viaţa activă, “ceea ce este total diferit”, spune Raluca Turcan.

“Nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare. Discutăm constant despre opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit.

Opțiune poți face și acum, doar că ai nevoie de acord și să rămâi mai mult la muncă de la an la an. Uitându-ne la cifre, am constatat că peste 100.000 de oameni peste 65 de ani preferă să rămână în continuare în activitate, așa că ne-am gândit să lăsăm această opțiune.

Este foarte important și din perspectiva reformei, sunt sprijinite și sistemul de contributivitate, și sistemul de pensii”, a declarat, marţi, şefa de la Ministerul Muncii.