Florin Cîțu, despre coaliția dintre PNL și PSD: Nu am făcut alianță și nu este un cec în alb

În acest context, Florin Cîțu a amintit de faptul că „președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis”.

„Nu am făcut alianță, ci coaliție! De ce am făcut acest compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD. Primii cu care am discutat au fost cei de la USR, după picarea guvernului. La nici 24 de ore, după ce am spus că putem reface coaliția, președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis. Apoi, am mers în partid și am cerut mandat pentru a face coaliție cu PSD”, a declarat Florin Cîțu la Digi 24.

PNL critică ideile promovate de PSD

Eliminarea cotei unice de impozitare este imposibilă cu PNL la guvernare, a declarat recent deputatul liberal Cristian Băcanu. Acesta este de părere social democrații vor „să îşi fidelizeze propriul electorat pe seama unui subiect atât de delicat şi atât de important pentru mediul de afaceri precum este cota unică.”

Potrivit celor scrise de deputatului PNL pe pagina sa de socializare, eliminarea cotei unice ar duce la pierderea investitorilor şi la creşterea suplimentară a preţurilor.

„E regretabil că PSD vrea să își fidelizeze propriul electorat pe seama unui subiect atât de delicat și atât de important pentru mediul de afaceri precum este cota unică. Din punctul meu de vedere și sunt sigur că toți colegii mei liberali sunt de aceeași părere, eliminarea cotei unice de impozitare este imposibilă cu PNL la guvernare. Am arunca mediul de afaceri în aer când soluțiile sunt simple: să luptăm la modul real cu evaziunea fiscală și să reformăm și digitalizăm ANAF. La ce va conduce eliminarea cotei unice? Printre altele, la muncă la negru, la pierderea investitorilor şi la creșterea suplimentară a prețurilor”, a scris Cristian Băcanu pe Facebook.