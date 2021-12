Marcel Ciolacu spune că actualul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, nu a declarat în „niciun moment” că ar vrea să îl „bage la puşcărie” pe fostul ministru de Finanţe, Florin Cîţu. De asemenea, în opinia sa, acest lucru nu trebuie să reprezinte o amenințare pentru Florin Cîțu, ci un lucru normal.

„E predare-primire. E perfect corect ce a spus domnul Câciu. Nu e un avertisment către Florin Cîţu, nu e o … Vrem o Românie normală, sau vrem să facem balet, să-i minţim pe români? E corect ce a spus ministrul (Finanţelor Publice – n.r.): am venit, am preluat, întotdeauna după alt mandat se face audit, dacă sunt probleme se înaintează, dacă nu … Iar eficienţa banului public trebuie să se vadă în nivelul de trai al românilor. Câciu nu vrea să-l bage la puşcărie (pe Florin Cîţu – n.r.), nu a spus lucrul ăsta niciun moment Adrian Câciu. La predare-primire fiecare ministru face acest audit, sunt ferm convins, dar e normal. Se face audit în administraţie, când vine alt primar face audit”, a declarat Marcel Ciolacu miercuri seară, la România TV, potrivit news.ro.

Ciolacu: Instituțiile statului, să-și facă datoria

În ceea ce privește achizițiile de echipamente medicale pe care Guvernul le-a făcut prin Unifarm sau alte structuri, de la începutul pandemiei și până în prezent, liderul PSD consideră că se așteaptă ca instituţiile statului să se pronunţe şi să îşi facă datoria.

„Nu mai poate nimeni să acopere ce a fost acolo, jaful ăla”, a afirmat Marcel Ciolacu, în acest context.

În plus, Marcel Ciolacu a precizat că și odată cu preluarea funcției de premier de către social-democrați va avea loc un audit.

„Auditul îşi va face treaba lui, Curtea de Conturi îşi va face treaba ei, dar din punctul meu de vedere, banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului. În rest e poveste. Cum am putea să explicăm că am dus la ministerul X pentru cumpărarea de măşti sau am dus la ministerul Y pentru nu ştiu ce investiţii.

Vă spun, mie mi s-a rupt sufletul să iau bani de la Ministerul Agriculturii care avea o execuţie de 50 la sută anul ăsta, ţara s-a împrumutat pentru sută la sută din acel buget şi acolo nu s-au făcut investiţiile promise”, a declarat săptămâna aceasta noul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu.