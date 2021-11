Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus ce are de făcut noul Guvern condus de Nicolae Ciucă.

„Este un alt șoc, au crescut prețurile. Care sunt măsurile? Cele mai bune sunt acelea prin care se cresc locuri de muncă și salarii. Nu creșterea taxelor este soluția Noul guvern va găsi soluții. Trebuie curaj, viziune, dar cel mai important este ca oamenii să nu sufere.

Puterea de cumpărare a crescut cu 3, 5 la sută în lunile în care am fost eu. Problema creșterii prețurilor la energie este o problemă pe termen lung care se poate rezolva prin investiții. Faptul că am avut rezultate bune și venituri mai mari, am avut resurse pentru a nu crește deficitul bugetar. Trebuie să venim cu măsurti pentru termen lung”, a spus Florin Cîțu, joi seara la TVR 1

De asemenea, Florin Cîțu a menționat că România ar trebui să aibă un deficit bugetar sub 7%, însă nu știe ce va face în continuare Nicolae Ciucă la Palatul Victoria. Deși liderul PNL a stat mai puțin de 11 luni ca premier, acesta spune că e media din ultimii ani.

”Este un mandat mai scurt decât ne așteptam, dar e media ultimilor 7 ani, ceea ce spune multe despre politica românească.

Deficitul bugetar era de 4% după primele 10 luni și de 5% după primele 11 luni. Acest proiect de rectificare bugetară nu a fost făcut de noi. Ar trebui să fie un deficit sub 7%, dar am văzut că au pus bani în rezerva guvernului și în alte părți. Am văzut că sunt cheltuieli care nu ar trebui să fie făcute, în proiectul de rectificare bugetară. Nu este bine să producem un dezechilibru.”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu, președintele Senatului

Florin Cîțu este oficial noul președinte al Senatului! Acesta a fost ales de către noua majoritate construită alături de Partidul Social Democrat și de UDMR. Decizia Senatului a fost publicată joi seară, 25 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, a fost ales președinte al Camerei Deputaților, funcție care a aparținut până acum Partidului Național Liberal. Următoarea mutare a fost revocarea președintelui Senatului, Anca Dragu, membră USR. Locul acesteia a fost ocupat de Florin Cîțu. El a fost ales cu 82 de voturi.

Trebuie menționat faptul că Florin Cîțu nu a prins niciun post în noul Guvern. Acesta și-a încheiat activitatea de premier interimar azi, 25 noiembrie.