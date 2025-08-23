Violetta Prigojina și-a avertizat fiul să nu sfideze autoritatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, înainte ca acesta să moară. Comandantul militar și omul de afaceri Evgheni Prigojin părea „condamnat” după rebeliunea eșuată și i-a spus mamei sale că se aștepta să moară în zilele următoare.

Prigojin a decedat în vara anului 2023, la două luni după ce luptătorii săi au preluat pentru scurt timp controlul asupra orașului Rostov-pe-Don din sudul Rusiei și au avansat spre Moscova într-o rebeliune de scurtă durată împotriva conducerii militare a Rusiei. Violetta a încercat să-și convingă fiul să nu mărșăluiască spre Moscova, avertizându-l că supraestimează amploarea sprijinului de care se bucură.

„Când ne-am văzut înainte de marș, i-am spus: «Doar oamenii de pe internet te vor susține. Nimeni nu va merge cu tine. Oamenii nu mai sunt așa acum. Nimeni nu va ieși în piață»”. Fiul ei i-a răspuns: „Nu, mă vor susține”.

„Când l-am văzut ultima oară, părea condamnat”, a declarat Violetta Prigojina într-un interviu acordat publicației rusești „Fontanka”, citată fiind de cei de la „The Guardian”.

Când trupele Wagner au preluat controlul asupra unor obiective militare cheie din Rostov-pe-Don, Prigojin a fost întâmpinat cu căldură de localnici.

Totuși, el a anulat marșul la aproximativ 120 de mile (193 km) de Moscova, după o serie de convorbiri telefonice cu înalți oficiali ruși și cu președintele din Belarus, Alexander Lukashenko, care a acționat ca intermediar.

„În cele din urmă, s-a întors pur și simplu – asta a fost tot. Nu avea nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea militară”, a adăugat mama sa, susținând că el a oprit marșul pentru a evita vărsarea de sânge în rândul trupelor regulate rusești. „Mi-a spus că nu putea să împuște tineri în timpul marșului său”, a mărturisit Violetta.

În septembrie 2024, Violetta a obținut o victorie neașteptată într-un tribunal al Uniunii Europene, care a dispus eliminarea ei de pe lista sancțiunilor europene și a instruit Consiliul Uniunii Europene să îi plătească cheltuielile de judecată.

Ea și nepotul ei, Pavel, fuseseră supuși sancțiunilor ca parte a unei acțiuni mai ample împotriva familiei Prigojin.

Violetta Prigojina s-a plâns că, în ciuda faptului că a fost scoasă de pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, i s-a refuzat recent viza pentru a călători la Hamburg, Germania, pentru a vizita o clinică.

„În schimb, pregătesc acum multe expoziții”, a spus ea.

Artista are în prezent lucrări expuse în galeria sa din Sankt Petersburg, una dintre ele înfățișându-l chiar pe fiul său, pe frontul din Ucraina.