Anunțul momentului despre pensiile românilor! Ce se va întâmpla cu banii? Tocmai au anunțat

După votarea noului Guvern, premierul Nicolae Ciucă a răspuns la mai multe întrebări ale jurnaliștilor, printre care și la o întrebare care se referă la plata pensiilor românilor. Noul premier spune că oamenii nu ar trebui să aibă vreo temere cu privire la resursele financiare pentru plata pensiilor și a salariilor, subliniind că românii își vor primi banii. Nicolae Ciucă a subliniat că acestea vor fi plătite la timp, alocându-se resursele necesare pentru plata acestora.

”(…) in acest moment, elementele privind rectificarea bugetara urmeaza a fi dezbatute in sedinta de guvern de maine (…) nimeni nu trebuie sa aiba vreo temere de faptul ca nu sunt resurse financiare pentru plata pensiilor si salariilor (…) nu avem inca cifrele finale. In momentul in care vom avea cifrele finale, vom putea discuta”, a declarat Nicolae Ciucă.

Raluca Turcan, avertisment fără precedent

Declarațiile lui Nicolae Ciucă vin în contextul în care, în urmă cu câteva zile, fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat că nu mai există bani pentru plata pensiilor și salariilor, subliniind că fondurile au fost luate de la Ministerul Muncii la ultima rectificare bugetară și că suma nu a fost dată înapoi deoarece era nevoie de o altă rectificare bugetară care nu s-a mai putut face din cauza crizei în care s-a adâncit România.

Raluca Turcan a transmis recent că „adevărul va ieși la iveală în prima ședință de Guvern”, când se va face rectificarea bugetară iar bugetul Ministerului Muncii va fi subvenționat cu banii necesari pentru plata pensiilor pentru luna decembrie.

„Adevărul va ieși la iveală în prima ședință de Guvern, când se va face rectificarea bugetară și va fi subvenționat bugetul Ministerului Muncii cu banii necesari pentru plata pensiilor pentru luna decembrie. Eu am spus lucrul acesta în fiecare zi în Guvern, dacă nu de mai multe ori pe zi. Am încercat să rezolv această chestiune instituțional, alături de premier și ministrul de Finanțe. Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv propunerea de Hotărâre de Guvern pentru că nu erau bani. Am fost nevoiți să luăm bani de la alocații pentru a plăti pensiile pentru luna noiembrie”, a explicat Raluca Turcan.

”Dorinţa mea cea mai mare a fost să rezolv instituţional, pentru că dreptul la pensie este un drept după zeci de ani de muncă, pentru nişte oameni, şi mi se pare normal ca ministru al Muncii, să încerc să rezolv aceste lucruri cu ministrul Finanţelor şi cu premierul. Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv hotărârea de guvern pentru că nu erau bani în fondul de rezervă, şi am fost nevoită să luăm bani de la alocaţii pentru luna noeimbrie, ca să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie”, a spus Turcan.

Lovitură totală pentru Raluca Turcan

Amintim că Florin Cîțu a decis să trimită Corpul de control la Ministerul Muncii după ce Raluca Turcan s-a plâns că nu vor mai fi bani de pensii începând cu data de 26 noiembrie. Anterior, Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a lansat un mesaj critic la adresa echipei de negociere cu PSD.

„V-ați milogit la Ciolacu să prindeți un colț de pâine. Echipa de negociere a pregătit o garnitură și o foaie de parcurs pentru predarea la cheie a PNL către PSD. (…) Florin, ești dispus să joci la poker până și banii de pensii. De mai bine de o lună mă țin de capul tău și-ți spun repetat că de vineri (26 nov) nu mai sunt bani de pensii și de alocații pt că i-ai luat la rectificare doar ca să dai tu bine la cifre în postările de pe Facebook”, a transmis Turcan, într-un mesaj intern.