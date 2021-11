Este informația momentului pentru plata pensiilor și salariilor. Potrivit calculelor făcute de cei de la Antena 3, este necesară o sumă uriașă pentru ca banii să fie plătiți în luna decembrie. Sursa citată a arătat că se fac controale în mai multe ministere din partea Ministerului de Finanțe, tocmai pentru a fi identificate sumele necheltuite ce pot fi utilizate pentru rectificarea bugetară.

Potrivit sursei citate, viitorul Guvern are nevoie de cel puţin 7 miliarde de lei pentru a plăti salariile, pensiile, alocaţiile pe luna decembrie. De exemplu, sunt necesare 3 miliarde de lei pentru a acoperi impactul bugetar privind măsurile şi plata facturilor la energie sau plafonarea facturilor la energie. În plus, mai este nevoie și de 415 milioane de lei pentru a acoperi ajutoarele pentru consumatorii vulnerabili şi asta doar până la finalul acestui an. De asemenea, Ministerul Sănătăţii are nevoie de peste 430 de milioane de lei pentru plata angajaților din sistemul sanitar, medicii din UPU şi medicii din DSP.

De câți bani are nevoie Guvernul

Şi Ministerul Educaţiei are nevoie de 200 de milioane de lei pentru plata salariilor angajaților şi plata burselor. Iar la Ministerul Muncii ar mai fi nevoie de 3 miliarde de lei, din care 500 de milioane de lei doar pentru plata pensiilor, 700 milioane de lei pentru plata alocațiilor şi peste 6 milioane de lei pentru plata angajaților şi alte nevoi pe care acest minister le mai are.

Ministrul desemnat al Finanțelor, Adrian Câciu, a dat asigurări că se va ocupa de aprobarea rectificării bugetare. Acest lucru se va produce vineri, 26 noiembrie, când va fi învestit noul guvern.

„Rectificarea va fi aprobată vineri noaptea, vineri seara. Stăm până când o aprobăm. Adică nu înţelegeţi noaptea, cum se întâmpla. Deci pur şi simplu trebuie să am cel puţin câteva ore să ajung la minister să mă asigur că toate sursele de finanţare sunt acolo, că tot necesarul de finanţare este acolo, că deficitul se menţine. Foarte important”, a transmis Adrian Câciu, potrivit realitatea.net.

Asigurări venite de la viitorul ministru al Finanțelor

Adrian Câciu a mai spus că banii pentru rectificarea bugetară sunt în bugetul general consolidat şi trebuie alimentat Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, „nu cu o sumă mare”. Despre pensii a vorbit și Marius Budăi, din poziția de ministru propus pentru portofoliul Muncii. El a venit cu vești uriașe pentru pensionari. Vor fi majorări în sistemul public de pensii. Marius Budăi a ținut să arate că punctul de pensie va fi majorat la 1.586 lei. „Acel 10% pe care îl cunoaștem din comunicarea publică”, a spus Marius Budăi.