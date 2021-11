Anunțul zilei despre pensii. Marius Budăi a dat detalii importante în comisiile parlamentare, în clipa în care era audiat pe marginea nominalizării sale ca viitor ministru al Muncii. Pesedistul a spus cu cât va crește punctul de pensie. Liderul PSD a oferit anumite informații și în ceea ce privește creșterea alocațiilor.

Vești uriașe pentru pensionari. Vor fi majorări în sistemul public de pensii. Informația a fost furnizată de Marius Budăi. El a făcut aceste declarații în cadrul audierii sale din comisiile parlamentare, din poziția de ministru propus pentru portofoliul Muncii. Marius Budăi a ținut să arate că punctul de pensie va fi majorat la 1.586 lei.

„Acel 10% pe care îl cunoaștem din comunicarea publică”, a spus Budăi.

Ce se întâmplă cu alocațiile

Viitorul ministru al Sănătății a arătat că indemnizația minimă socială ar urma să urce de la 800 lei, la 1.000 lei. Marius Budăi a susținut că și alocatiile pentru copiii de până la 2 ani vor crește de la 1 ianuarie. Ele vor ajunge la valoarea de 600 lei. Pentru copiii de peste 2 ani, acestea vor urca la 243 lei.

Un alt subiect atins de Marius Budăi a vizat și salariile românilor. Potrivit liderului PSD, salariul minim brut va fi majorat la 2.550 lei. De precizat că este deja în vigoare Hotărârea privind această majorare încă din luna octombrie, deci nu reprezintă o noutate, poate doar faptul că au luat decizia să păstreze nivelul.

Răspunsul lui Marius Budăi pe marginea pensiilor speciale

Marius Budăi a fost întrebat și despre intrarea în vigoare a pensiilor speciale ale primarilor din ianuarie.

Propus ministru al Muncii și Solidarității Sociale, acesta a oferit un răspuns evaziv, miercuri, la audierea în comisiile parlamentare, când a fost întrebat p;e marginea acestui subiect. Mai exact, chestiunea viza dacă la 1 ianuarie vor intra în vigoare pensiile speciale ale primarilor.

Deputatul USR Cristian Sleider i-a cerut lui Marius Budăi să spună clar dacă pensiile speciale ale primarilor intră în vigoare la 1 ianuarie 2022 sau vor fi abrogate. Inițial, Marius Budăi nu a dat un răspuns, însă la insistențele lui Cristian Sleider, acesta a replicat:

„Da, domnule Sleider, vom face ce nu ați făcut dumneavoastră când ați fost la guvernare. Și în coaliție am avut discuții și vom avea discuții. Tot eu, Marius Budăi, am semnat legea prin care am tăiat pensiile speciale pentru parlamentari.”

În privința celorlalte pensii speciale, Budăi a spus că acestea nu țin de Ministerul Muncii.

„Am convenit în coaliție așa cum trebuia convenit de mult. Indemnizațiile speciale nu sunt ale Ministerului Muncii. Sunt o parte din sistemul public de apărare, la MApN, la MAI, o parte la fostul dumneavoastră coleg la Ministerul Justiției și așa mai departe. Dacă se va dori expertiza noastră, o vom pune la dispoziție”, a afirmat Marius Budăi.