Lovitură dură pentru milioane de români! Ce s-ar putea întâmpla dacă PNRR-ul va fi renegociat? Cristian Ghinea: Poate te întorci cu surprize

Cristian Ghinea a postat pe rețeaua de socializare un mesaj în care spune că PNRR-ul României nu are nicio anexă secretă, reiterând că totul este public.

”1. Nu, nu există nici o anexă secretă la PNRR. Asta e o prostie, totul e public, documentul legal la Comisie (tabel de jaloane si ținte de 700 de pagini) și la MIPE (același tabel spart pe 15 componente plus narativele la fiecare). Plus anexele publicate anterior – toate. E în limba română totul. PSD, nu mai inventați anexe secrete, totul e acolo, puneți mâna și citiți.”, spune acesta.

Modificarea PNRR pentru a limita consultanța la 3%

Fostul ministru al Fondurilor Europene a mai spus că social-democrații doresc să modifice PNRR pentru a limita consultanța la 3%, însă Cristian Ghinea precizează că nu este nevoie să facă acest lucru din moment ce consultanța nu se apropie nici măcar de 1%.

Acesta a mai spus că, de fapt, nu este vorba despre consultanță ci despre asistență tehnică și că aceasta se regăsește la câteva ministere care au declarat că nu se pricep, precum Ministerul Energiei care a cerut asistență tehnică pentru strategia pentru hidrogen.

”2. PSD insistă să modifice PNRR pentru a limita consultanța la maxim 3% și pentru a introduce ADR-urile în ecuație. Nu e nevoie. Consultanță nu e, e asistență tehnică acolo unde au cerut ministerele că nu se pricep și Comisia a acceptat. De pildă Ministerul Energiei a cerut pentru strategia pentru hidrogen și pentru legislația ulterioară. Dacă Ciolacu zice că nu e nevoie și că face Ministerul Energiei singur, ok, sa facă și banii ăia se vor reloca la jumătatea implementării. Eu am scos multe cereri de asistență tehnică, au rămas doar cele argumentate și unde chiar nu există expertiză în ministere. Poate are PSD experți în hidrogen și facem economie.

Am fost curios și am adunat toate liniile de asistență tehnică. NU se apropie nici pe departe de 1%. Ciolacu vrea să limiteze la 3%. Ce fumează oamenii ăștia? Dacă Ciolacu vrea sa modifice PNRR ca să nu depășească 3%, e ok: să facă cerere la Comisie. Vor râde și o vor aproba. Cererea e deja îndeplinită

Cât despre ADR-uri, la fel. E decizia Ministerului Dezvoltării dacă le implică. O poate face fără să modifice PNRR.”, scrie acesta.

Pensiile și PNRR

Cristian Ghinea a mai spus că pensiile se pot majora cu ajutorul PNRR, marja maximă fiind de 9,4% din PIB. Fostul ministru subliniază că este loc de creștere dacă aceasta nu este ”făcută din burtă”.

”3. Pensii și PNRR. Evident că se pot mări pensiile și cu PNRR. Se face un algoritm statistic la nivel de lege. Crește punctul de pensie. Ce punem în formulă e decizia noastră: inflație, creștere economică, alți indicatori – ponderea dintre ei. Românii trebuie sa știe pe această formulă cât crește punctul de pensie. La dată fixă și pe baza statistică. Avem o marjă maximă de 9,4% din PIB. E loc de creștere. Nu e loc de creștere din burtă. (…) A zis Ciolacu acum o săptămână că trebuie să crească cu 30%. Apoi s-au mai calmat, vor 11%. PNL le explică că nu e loc de atât. Și are dreptate. Dar și PNL vine cu procent din burtă, mai mic. Rareș Bogdan zice că e o diferență ideologică. Domnilor, nu știu cum să vă explic asta delicat așa că o zic direct: bateți câmpii! Nu e de dreapta sau de stânga funcție de procent. Nu e de dreapta sau de stânga să puteți decide din burtă sau nu. E despre responsabilitate versus minciună populistă. Pensiile românilor nu mai trebuie să depindă de negocierile dintre voi. Ce faceți voi acum este exact mecanismul care ne-a adus aici: creșteri incerte, când și când, scoase din burtă, pe calcule politice.”, notează acesta.

Acesta a mai avertizat că este posibil ca România să nu mai scape fără creșterea vârstei obligatorii de pensionare dacă merge să renegocieze PNRR-ul la capitolul pensii.

”Du-te la Bruxelles cu asta poate te întorci cu creșterea obligatorie a vârstei de pensionare – noi am închis PNRR fără asta, dar tu nu inspiri încredere tocmai pentru că vii cu idei crețe și pentru că ești șef la partidul care a creat problema.

Guvernul spaniol nu a reușit să evite creșterea vârstei obligatorii de pensionare în PNRR. Eu am reușit. Nu este în PNRR. Du-te viteaz și redeschide capitolul pensii în PNRR, poate te întorci cu surprize. Restul e gargară politicianistă.”, scrie acesta.