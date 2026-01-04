Facturile la energia electrică în Republica Moldova vor fi mai mari începând cu 1 ianuarie, ca urmare a încetării schemei de compensare aplicate anterior pentru primii 110 kWh, sprijinită din fonduri europene de urgență.

În anul 2025, consumatorii deserviți de Premier Energy achitau un tarif redus de 2 lei și 34 de bani pentru primii 110 kWh consumați lunar. De la începutul acestui an, același segment de consum nu mai beneficiază de reducere, iar tariful aplicat pentru întreaga cantitate de energie utilizată este de 3 lei și 59 de bani per kWh.

Situația este similară și în nordul Republicii Moldova, unde gospodăriile vor plăti 4 lei per kWh pentru tot consumul de energie electrică. Până la 1 ianuarie, pentru primii 110 kWh, tariful era de 2 lei și 84 de bani, spun cei de la SafeNews.md.

În același timp, aceste tarife nu sunt considerate definitive pe termen mediu, întrucât există posibilitatea unor ajustări începând cu luna următoare. Surse din cadrul Premier Energy afirmă că furnizorul ar putea depune în februarie o solicitare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după analiza evoluțiilor de pe piața energetică din anul precedent.

Deocamdată, nu este clar dacă furnizorii principali vor cere majorarea sau diminuarea tarifelor. Reprezentanții autorităților subliniază însă că procesul de evaluare este în desfășurare și că sunt analizate mai multe scenarii, în funcție de evoluțiile regionale și de costurile de achiziție a energiei.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat că instabilitatea din regiune face dificilă formularea unor prognoze clare pe termen scurt, mai ales în contextul conflictului din Ucraina și al infrastructurii energetice afectate.

„Regional, situaţia este destul de impredictibilă. Nu poate nimeni să spună câte centrale sau câţi GW o să mai piardă Ucraina. Noi totuşi suntem integraţi împreună. Să dăm o prognoză este prematur”.

La rândul său, conducerea ANRE afirmă că furnizorii au responsabilitatea de a identifica cele mai avantajoase surse de energie pentru consumatori.

„Energocom, furnizorii se ocupă de găsirea surselor cele mai ieftine de energie electrică. Concurenţa, diversitatea naşte preţuri mai bune. Căutarea de preţuri mai mici este continua de către furnizori”, a spus Alexei Taran.

Specialiștii în domeniul energetic susțin că revenirea la tarifele fără compensații nu ar trebui să producă efecte majore asupra populației, având în vedere evoluțiile recente ale prețurilor. Ei amintesc că, în vara anului trecut, tariful la energia electrică a fost deja redus cu peste 10%, ceea ce atenuează impactul actualei majorări.

Un expert în energetică de la WatchDog.md a explicat că diferențele de preț sunt relativ limitate și că sprijinul statului pentru sezonul rece va continua sub alte forme.

„Tariful la energia electrică s-a ieftinit deja vara trecută cu peste 10%. Diferenţa nu este atât de mare. Compensaţiile pentru sezonul rece vor continua. Tariful energiei în Moldova nu depinde doar de condiţiile de piaţă. Poate fi afectat şi de războiul Rusiei din Ucraina. Ştim deja că se va ieftini tariful pentru gaze. ANRE trebuie să anunţe în ianuarie noile tarife. Am văzut estimări că s-ar putea ieftini cu 10%. Ar putea duce şi la ieftinirea energiei electrice”, a spus Eugen Muravschi.

Compensațiile aplicate anterior direct în facturile consumatorilor au fost posibile datorită unui ajutor financiar de urgență oferit de Uniunea Europeană, în valoare totală de 250 de milioane de euro. Acest sprijin a permis atenuarea creșterilor de preț într-o perioadă marcată de instabilitate energetică.

Asistența europeană a fost acordată în contextul crizei energetice generate de sistarea livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană de către Gazprom. Din suma totală alocată de Uniunea Europeană, 115 milioane de euro au fost direcționate explicit pentru compensarea costurilor suplimentare ale energiei electrice suportate de consumatori.