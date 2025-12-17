Pentru alte familii însă, timpul are o altă valoare. Nu se măsoară în ore de lucru sau în rapoarte, ci în șanse. Uneori, într-o singură zi.

Asociația „Salvează o inimă” lucrează exact la această graniță fragilă dintre normalitate și urgență. Acolo unde o decizie luată la timp poate schimba complet un destin.

Continuitate construită pe rezultate

De peste 13 ani, Asociația „Salvează o inimă” transformă sprijinul primit de la oameni și companii în soluții medicale concrete pentru copiii cu afecțiuni grave. În acest interval, peste 1.500 de copii au beneficiat de tratamente, intervenții chirurgicale și terapii esențiale, în România și în străinătate.

Fiecare sumă a fost direcționată către cazuri documentate, cu monitorizare și transparență, astfel încât sprijinul să ajungă acolo unde era nevoie imediată.

„Rezultatele obținute în acești ani arată ce se poate construi atunci când responsabilitatea socială devine parte din decizia de business. Am dezvoltat un model de intervenție bazat pe reacție rapidă și utilizare responsabilă a resurselor, care ne-a permis să intervenim în cazuri medicale critice și să oferim soluții reale acolo unde familiile nu mai aveau alternative. În acest parcurs, peste 1.600 de companii și mai mult de 133.000 de donatori au ales să fie alături de noi, transformând solidaritatea în rezultate concrete. Pentru a continua acest efort și în anul următor, avem nevoie ca partenerii din mediul privat să rămână implicați și să utilizeze mecanismul fiscal de sponsorizare în sprijinul copiilor care depind de tratamente salvatoare”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o Inimă”.

Ce ne propunem în 2026

Pentru următorul an organizația își propune să ofere sprijin financiar pentru cel puțin 60 de copii aflați în situații medicale critice, pentru care accesul rapid la tratament face diferența dintre evoluție și regres.

Un mecanism fiscal care produce impact

Companiile pot contribui fără costuri suplimentare prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, în limita 0,75% din cifra de afaceri, către Asociația „Salvează o inimă”, prin contract de sponsorizare.

Această opțiune permite transformarea unei obligații fiscale într-un instrument de responsabilitate socială cu efect direct și verificabil.

„Pentru companii, sponsorizarea nu este un gest simbolic, ci o decizie care transformă resursele financiare în soluții medicale concrete: tratamente, intervenții și recuperări esențiale. Asigurăm partenerilor noștri transparență și rapoarte clare privind utilizarea fondurilor, pentru că dincolo de cifre sunt copii care pot merge din nou, adolescenți care își recâștigă viitorul și părinți care respiră ușurați știind că mai au timp alături de cei dragi. Aceste rezultate sunt posibile doar printr-un efort comun.”, a declarat Andreea Amarandei, manager fundraising al Asociației „Salvează o inimă”.

Cum vă puteți implica

Companiile pot redirecționa:

20% din impozitul pe profit datorat,

în limita a 0,75% din cifra de afaceri,

prin încheierea unui contract de sponsorizare, conform legislației în vigoare.

Contractul de sponsorizare, precum și informațiile necesare pentru inițierea colaborării, sunt disponibile pe site-ul Asociației „Salvează o inimă”, la adresa:

👉 https://salveazaoinima.ro/directioneaza-20/

De asemenea, companiile interesate pot solicita informații suplimentare sau pot lua legătura direct cu echipa asociației prin intermediul site-ului https://salveazaoinima.ro (P)