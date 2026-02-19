Discuția de pe canalul de YouTube „HAI România!” s-a concentrat, printre altele, pe speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful AUR. Dan Andronic a precizat încă de la început că nu crede în varianta înlocuirii lui George Simion, argumentând că AUR se identifică în mod fundamental cu actualul său lider, nu doar din perspectivă imagologică, ci mai ales din punct de vedere decizional.

n opinia sa, este puțin probabil ca George Simion să se retragă sau să lase locul liber pentru alte nume vehiculate în spațiul public, precum Dan Dungaciu sau Crin Antonescu.

Totodată, Andronic a subliniat că, din perspectivă intelectuală și a capacității de discurs, există diferențe semnificative între George Simion și potențialii săi înlocuitori. El a menționat că a realizat o analiză SWOT și a lansat un sondaj pe pagina de YouTube HAI România, în care a evaluat aceste variante.

În comparație cu Dan Dungaciu, diferența intelectuală ar fi majoră. De asemenea, diferențele de discurs între Simion și Crin Antonescu ar fi considerabile, iar în ceea ce privește transmiterea mesajului, Andronic a apreciat că există un decalaj important între liderul AUR și Călin Georgescu.

„E subiectul săptămânii, speculația săptămânii de altfel. Din start vreau să spun că eu nu cred în varianta schimbării lui George Simion, dintr-un singur motiv. Pentru că AUR este George Simion și nu neapărat din punct de vedere imagologic, deși și situația asta este la fel de corectă, ci din punct de vedere al deciziei. Deci eu nu-l văd pe George Simion retrăgându-se în favoarea sau lăsând locul liber pentru Dan Dungaciu, pentru Crin Antonescu sau mai știu eu cine. E adevărat că din punct de vedere intelectual, chiar am făcut astăzi o analiză SWOT și am pus un sondaj acuma pe pagina de YouTube HAI România. Este adevărat că George Simion este un lider care nu reușește să depășească un anumit nivel. Fără să fiu, nu știu, rău sau foarte rău, diferența intelectuală între el și Dan Dungaciu e de la cer la pământ. Fără să fiu rău, diferența de discurs între el și Crin Antonescu este de la cer la pământ. Și fără să fiu rău, diferența între el și Călin Georgescu în materie de transmitere a mesajului este de la cer la pământ”, a subliniat Dan Andronic.

În opinia jurnalistului, aceste trei variante ar putea reprezenta opțiuni mai potrivite pentru conducerea AUR și ar avea potențialul de a modifica percepția publică a partidului, asociată frecvent cu zona extremistă.

Cu toate acestea, concluzia exprimată a fost că o astfel de schimbare la vârful formațiunii este puțin probabil să se producă.

„Deci, ca să zic așa, v-am dat trei variante care, din punctul de vedere al unui consultant politic, ar sta mult mai bine în fruntea AUR și poate chiar ar schimba ceva din imaginea asta de partid extremist, dar părerea mea este că nu se va întâmpla”, a mai spus Dan Andronic.

