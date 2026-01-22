Neplata impozitelor locale nu rămâne fără consecințe, iar legislația fiscală permite autorităților locale să treacă rapid de la somații la popriri sau chiar sechestru pe bunuri. Procedura de executare silită are reguli distincte față de alte creanțe fiscale, iar contribuabilii trebuie să cunoască atât ordinea măsurilor aplicate, cât și drepturile de a solicita eșalonări sau de a invoca prescripția.

Avocatul Claudiu Filipoiu (Filipoiu Legal) detaliază măsurile pe care le pot lua primăriile în caz de neplată, protecțiile prevăzute de Codul de procedură fiscală și situațiile particulare în care apar complicații, precum coproprietatea, vânzarea autovehiculelor sau succesiunile.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Măsurile de executare silită pentru impozite locale pot fi inițiate după expirarea termenelor de plată legale (31 martie și 30 septembrie), fără un termen fix minim de zile sau luni prevăzut explicit în legislație. Însă, executarea silită începe prin comunicarea unei somații. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu există o ordine expresă prevăzută legislativ, dar aceasta poate fi dedusă din logica reglementării. În primul rând, este clar că se începe cu somația de plată. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somației nu se stinge datoria sau nu se notifică intenția de mediere, atunci executarea silită va continua, organul fiscal putând folosi modalitățile de executare succesiv sau concomitent. În practică, de regulă se începe cu popriri (sume datorate de terți / conturi bancare), apoi sechestrarea bunurilor mobile, iar dacă nu se recuperează sumele datorate, se pune sechestru pe bunuri imobile, urmat de valorificare (vânzare).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Da, autoritățile locale pot institui poprire pe conturile bancare fără a fi necesară o hotărâre judecătorească. Decizia de impunere reprezintă titlu executoriu în sine, permițând executarea directă.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da. În primul rând, potrivit Codului de procedură fiscală, în cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. Firește, prin spațiul minim locuit nu se înțelege o locuință unică, iar discuțiile în practică în ceea ce privește noțiunea de locuință unică au dat naștere unor interpretări diferite. Un alt mijloc de protecție constă în faptul că după primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare silită, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a creanțelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Dacă solicitarea se aprobă, executarea se suspendă.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da. Conform Codului de procedură fiscală, organul fiscal local poate acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, eșalonări și/sau amânări la plată pentru obligațiile fiscale restante, inclusiv din impozite locale. Eșalonarea se poate acorda pe o perioadă de cel mult 5 ani (amânarea la plată – cel mult 6 luni, în limitele prevăzute de lege). Procedura concretă nu este unică la nivel național, deoarece Codul de procedură fiscală prevede că procedura de acordare a înlesnirilor la plată se aprobă prin hotărâre a autorității deliberative (consiliul local). Practic, contribuabilul depune cererea la DITL competent, conform procedurii din hotărârea consiliului local (de regulă cu justificarea dificultății temporare de plată, documente suport și o propunere de grafic de rambursare), iar organul fiscal soluționează cererea printr-o decizie de eșalonare și un grafic de rate, cu condițiile aplicabile.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eșalonări la plată, pentru obligațiile fiscale principale eșalonate sau amânate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună. Pe perioada eșalonării şi/sau amânării la plată, un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale eșalonate sau amânate la plată, se amână la plată. În situația în care sumele eșalonate sau amânate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Pentru sumele incluse în eșalonare, executarea silită nu începe sau se suspendă, de la data comunicării deciziei de eșalonare.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Termenul de prescripție pentru executarea silită a creanțelor fiscale este de 5 ani, care curge de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Nu, nu este vorba despre suspendarea termenului de prescripție. Pentru prescripția dreptului de a cere executarea silită, termenul se suspendă în anumite situații conexe, cum ar fi: când executarea însăși este suspendată; pe durata valabilității unei înlesniri la plată (de exemplu, eșalonare); sau în perioada în care debitorul își sustrage veniturile sau bunurile de la executare. Însă, va interveni întreruperea prescripției, prin acte de executare silită efectuate, cum ar fi: comunicarea somației sau instituirea popririi, ceea ce repornește termenul de prescripție de la zero. Astfel, executarea silită poate avea un efect de întrerupere, dar nu de suspendare automată a prescripției inițiale.

Este posibilă invocarea prescripției chiar dacă autoritatea continuă executarea?

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da. Pe de o parte, dacă organul de executare constată prescripția, acesta are obligația să înceteze măsurile și să scadă creanța din evidențe, însă în practică acest lucru se întâmplă extrem de rar. Pe de altă parte, dacă executarea continuă, prescripția se invocă pe calea contestației la executare împotriva actelor de executare (și, în anumite condiții, împotriva titlului executoriu).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În coproprietate, fiecare coproprietar răspunde pentru partea lui de impozit, adică: dacă cotele-părți sunt determinate (ex. 1/2 – 1/2; 1/3 – 2/3), fiecare datorează impozitul proporțional cu cota sa;

dacă însă cotele nu sunt determinate, ele sunt prezumate egale, iar impozitul se împarte egal între coproprietari.

În caz de neplată, organul fiscal local calculează majorări de întârziere și poate trece la executare silită. Măsurile de executare pot viza bunul aflat în coproprietate, astfel că se poate institui sechestru ori bunul poate fi chiar executat silit.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: În situația în care o masina este vândută, dar transferul de proprietate nu este declarat la organul fiscal local în termenul legal de 30 de zile, răspunderea pentru impozitul restant revine în continuare vânzătorului, care figurează în evidențele fiscale ca proprietar legal până la momentul regularizării. Aceasta înseamnă că organul fiscal va emite decizii de impunere și va calcula impozitul anual pe baza situației existente la 31 decembrie a anului fiscal anterior, atribuindu-l vânzătorului, inclusiv pentru perioada ulterioară vânzării, până când cumpărătorul declară achiziția și înmatriculează vehiculul pe numele său. Practic, vânzătorul riscă să acumuleze datorii suplimentare sub formă de majorări de întârziere, dar și să îi fie impus impozitul până la declararea transferului.