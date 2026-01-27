În cadrul celui mai nou episod al emisiunii ”Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca interlocutori pe colegii săi de breaslă, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu.

Jurnalistul Mirel Curea a susținut că reacția lui Nicușor Dan la huiduieli marchează, în opinia sa, primul moment în care acesta se comportă ca un politician veritabil, sugerând că strategia ar fi fost atent pregătită de alții și nu rezultatul unui impuls personal. Curea a explicat că Nicușor Dan nu s-a adresat celor care îl huiduiau, ci unui segment clar de electorat, format în principal din votanții care l-au susținut în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din rațiuni de teamă, nu din simpatie, într-un mecanism similar cu cel care l-a propulsat pe Ion Iliescu la putere în anul 2000.

Potrivit jurnalistului, acest electorat suplimentar, reprezentând aproximativ 34% dintre voturi, este unul rațional, capabil să facă o comparație lucidă între candidați, iar discursul lui Nicușor Dan a fost construit special pentru a menține sprijinul acestuia. Mirel Curea a mai afirmat că acest tip de mesaj indică faptul că actualul președinte își pregătește deja terenul pentru un al doilea mandat, mizând pe alegători care analizează politic și nu reacționează emoțional sau tribal, asemenea suporterilor de echipe de fotbal.

”Mie mi se pare că este primul moment când Nicușor Dan devine politician. Cine l-a învățat, l-a învățat bine. Era de așteptat să fie huiduit și cine l-a învățat, l-a învățat excepțional; nu cred că e din mintea lui. Sunt răutăcios acum, dar chiar nu cred. Deci, pentru că el nu a vorbit cu aia care îl huiduiau; el a vorbit cu un anumit electorat. În turul I, Nicușor Dan a luat vreo 20%, în turul II a câștigat alegerile cu 54, cam așa. Deci este o diferență de 34%. 34% din cei care l-au votat în turul II, nu l-au votat pentru că le este simpatic. Nu l-au votat pentru că e alesul minților, inimilor lor. Nu. L-au votat de spaimă. Așa cum a fost votat Ion Iliescu în anul 2000. N-a ajuns președinte pe voturile PSD-iștilor. A ajuns președinte pe voturile oamenilor înspăimântați. Păi chiar Doina Cornea, Dumnezeu să odihnească, aduceți-vă aminte, a ieșit la televiziune și a susținut ”Asta e, trebuie votat Iliescu”. Și atunci el a vorbit pentru ăștia 34%, ăștia fiind un public, un electorat rațional. Pentru că doar rațional reușești să faci o comparație între unul care n-a muncit o secundă în viața lui, mă refer la Simion, o invenție a lui Florian Coldea, sigur care și el a făcut tot ce a putut între turul 1 și turul 2 ca să piardă alegerile. Deci nici Nicușor Dan a discutat cu ăștia 34%. Ceea ce mie îmi arată, îmi indică următorul lucru. Se pregătește pentru al doilea mandat și începe să aibă niște discursuri pe placul oamenilor care, repet, au capacitatea, câți ori mai fi, dar cred că sunt mulți, au capacitatea să analizeze rațional ceva. Nu sunt pe modelul ”Hai Steaua”, ”Hai Dinamo”. Și ”Hai Steaua”, fiindcă m-am născut în cartier de stiliști, ”Hai Dinamo” că e tata plutonier major la miliție”, spune jurnalistul Mirel Curea.

Jurnalistul Mirel Curea a afirmat că poziționarea publică a lui Nicușor Dan împotriva majorării TVA, propusă de Ilie Bolojan, a fost un gest calculat, prin care acesta a început să își contureze un profil politic mai clar.

Mirel Curea a precizat că inițial a considerat declarația o simplă întâmplare, însă ulterior a ajuns la concluzia că este vorba despre pași asumați prin care Nicușor Dan învață să joace politic și să se adreseze deliberat unui anumit segment de electorat, în perspectiva construirii sau consolidării unei formațiuni politice cu susținere proprie.

”El a marcat, Nicușor Dan, bine, din momentul în care a spus că nu a fost și că îl deranjează foarte mult și că nu a fost de acord câtuși de puțin, cu Bolojan, să crească TVA. Eu am crezut că este o întâmplare. Nu, n-a fost o întâmplare. Învață să joace politic. Ăștia sunt niște pași pe care i-a făcut pentru ca partidul pe care și-l vă face său i-l va fi făcut să aibă aderenți din primă. El a vorbit cu o anumită, repet, o anumită categorie a electoratului”, a mai precizat Mirel Curea.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.