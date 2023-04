În opinia jurnalistului și analistului politic Ion Cristoiu, „românii sunt slugi perfecte”. Acesta a comparat situația României cu aceea a Ungariei, dar a punctat o mare diferența între cele două țări.

Ion Cristoiu a adus în discuție și relația României cu China. El menționează că în trecut, România era apreciată în China și că ar fi trebuit să mențină relații cu ambele părți, fără a se alia exclusiv cu una dintre ele.

România în „poziția de slugă”

„Ați auzit cumva în România de vreo slugă scăpată de sub control? Puterea garantă face ce am fi făcut cu toți: «am președintele, dar nu am încredere în el, și îmi aranjez și ministrul de Interne, și șeful serviciilor…

România este aliată, dar și Ungaria și acolo nu a mers pentru că nu au avut în interiorul puterii niște oameni de-ai lor. Și atunci trebuie să ai niște oameni pe care îi activezi, de la Externe, din societate civilă, de la servicii.

România nu e o țară care să scape de sub control. Românii sunt slugi perfecte.

Să vă dau un exemplu, China domină Orientul Mijlociu și va rămâne un mare mister ce i-a apucat pe americani să se împotmolească în Ucraina. Se bat cu Putin, cu Rusia care nu există economic.

În aceste condiții țara de pe planeta asta care era iubită în China era România – în istoria noastră, fără a juca la dublu, fiind țară mică nu te lipești așa încerci să păstrezi relația și cu ceilalți.

Noi suntem o slugă prin Iohannis, care nu vrea să-și bată capul. Marja în parteneriatul strategic este uriașă, ei nu te obligă să fii slugă-slugă. Nu îți interzic să te vezi și cu ceilalți. Hai cu rușii avem o problemă, dar nu avem nimic cu chinezii”, a declarat Ion Cristoiu.

Justiția e folosită pentru scopuri politice

În ceea ce privește reintroducerea SRI în anchetă penală, analistul politic afirmă că justiția este utilizată în scopuri politice. În acest context, Cristoiu oferă câteva exemple istorice, menționând cazurile lui Corneliu Zelea Codreanu, Mareșalul Ion Antonescu și Nicolae Ceaușescu.

„Toate aceste măsuri care dau dreptul legal serviciilor, instituțiilor de forță de a se implică în procesul penal, mai ales în investigații și apoi în sentință, nu mai miră pentru că nu este interesul atât pe plan național, este interesul din afară. Istoria României arată că întotdeauna Procuratura și apoi Justiția au fost folosite pentru toate ticăloșiile politice. Corneliu Zelea Codreanu putea fi omorât, de ce era nevoie de proces? De ce era nevoie la Mareșalul Antonescu de proces? – îl împușcai. De ce era nevoie la Ceaușescu?

Justiția e folosită pentru scopuri politice și – atenție! – pentru ca politicienii să poată spune: «Dom’le, a fost Justiția!»

În actualul context, puterile garante nu își mai pot permite o Ungarie. Și în acest moment România este ținută sub control. Hellvig la rândul lui primește ordin: «Îl arestezi pe ăla». Și le zice: «Dar nu am instrumente». «Uite, ai!» Pentru că cea mai bună formă de intervenție în economie și politică este prin justiție”, a mai spus analistul politic Ion Cristoiu.