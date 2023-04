În cursul zilei de luni, 10 aprilie, președintele Băncii Mondiale a anunțat că perspectivele privind creșterea economică globală în acest an a fost ușor îmbunătățită.

În luna ianuarie, creștere economică globală era estimată la 1,7%, iar acum este estimată la 2%.

În timpul unei conferințe de presă la începutul reuniunilor de primăvară ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, Malpass a declarat că motivul creșterii prognozei se datorează unei perspective îmbunătățite pentru redresarea Chinei, odată cu ridicarea restricțiilor Covid-19.

Rata de creștere a Chinei este acum prognozată la 5,1% în acest an, ceea ce este mai mare decât estimarea de 4,3% raportată în raportul privind perspectivele economice globale al băncii din ianuarie. În plus, Malpass a menționat că economiile avansate, cum ar fi SUA și Europa, au performanțe ușor mai bune decât cele anticipate de Banca Mondială la începutul acestui an.

Turbulențele din sectorul bancar ar putea duce la o nouă presiune asupra perspectivelor de creștere economică

Șeful Băncii Mondiale a avertizat că instabilitatea sectorului bancar și escaladarea prețului petrolului ar putea avea un impact negativ asupra perspectivelor de creștere economică încă o dată în a doua jumătate a anului 2023.

Potrivit acestuia, discrepanța în ceea ce privește maturitatea activelor bancare va avea nevoie de timp pentru a se rezolva, ceea ce va duce la o posibilă reducere a împrumuturilor acordate întreprinderilor și, în consecință, la încetinirea creșterii economice.

Malpass și-a exprimat speranța că întâlnirile tehnice cu oficialii chinezi din cursul acestei săptămâni ar putea deschide calea către o potențială soluție la problema presantă a reducerii datoriilor pentru națiunile sărace.

Malpass a subliniat că Beijingul ar putea obține avantaje politice la un cost relativ scăzut pentru instituțiile sale de creditare. Potrivit acestuia, mișcarea ar fi benefică din punct de vedere economic și politic pentru China, iar suma implicată nu este semnificativă din perspectiva instituțiilor.

Între timp, în cadrul unei alte sesiuni, atât Malpass, cât și Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la proiecția moderată a FMI privind creșterea economică pe termen mediu.

Aceștia au arătat că aceasta ar putea fi problematică pentru țările în curs de dezvoltare, estimându-se că ratele de creștere vor rămâne sub 3% pentru acest an și în jur de 3% pentru următorii cinci ani.

Este nevoie de o creștere economică mai mare

Malpass a subliniat importanța atingerii unor rate de creștere mai mari pentru crearea de oportunități de angajare și pentru încetinirea migrației economice din țările sărace.

Cu toate acestea, el a menționat, de asemenea, că, pe măsură ce ratele dobânzilor revin la niveluri normale, este necesar să se inverseze fluxurile nete de capital din țările în curs de dezvoltare.

Georgieva și-a exprimat speranța că, în timpul reuniunilor în curs, se va acorda mai multă atenție modului în care economia mondială ar putea atinge o creștere mai mare, abordând în același timp preocupările imediate legate de stabilitatea prețurilor și a finanțelor.

FMI urmează să publice marți cele mai recente previziuni economice, în timp ce previziunile Băncii Mondiale tind să fie ușor inferioare din cauza faptului că se bazează pe ratele de schimb ale pieței, spre deosebire de ratele de schimb de paritate a puterii de cumpărare utilizate de FMI, scrie Reuters.