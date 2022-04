EXCLUSIV! Viorica Dăncilă, afectată de situațiile cu care s-a confruntat

Așadar, Viorica Dăncilă, fost europarlamentar, prim-ministru și candidat la președinție, a subliniat în cadrul podcastului marca EVZ Play faptul că „indiferent de cât de criticat sau iubit este un lider”, ceea ce contează cu adevărat este moștenirea pe care o lasă.

„Haide-ți să fim un pic obiectivi. Cred ca nu a fost premier în România care să fie mai atacat decât am fost eu, ca intensitate și din toate părțile. Mai mult decât atât, orice lucru bun pe care îl făceam era trecut imediat în derizoriu de o greșeală gramaticală, pe care am făcut-o.

Văd acum câte greșeli se fac, nimeni le sancționează. S-a vrut lipirea unei etichete. (…) Avem lideri care nu pot duce o frază cap coadă. Când eu am făcut o greșeală — am făcut greșeli — dar nu am greșit niciodată față de oameni sau față de țara mea. Acest lucru este foarte important (…) A fost o perioadă foarte grea. Am fost atacată atunci pentru lucru pe care am acum nimeni nu le sancționează”, a spus Viorica Dăncilă în cadrul podcast-ului.

Ce spune Viorica Dăncilă despre criticile care au fost lansate la adresa ei?

De asemenea, aceasta a vorbit și despre diferitele situații complicate cu care s-a confruntat, dar și criticile care au fost lansate la adresa ei. Astfel, fostul prim-ministru spune că nu se consideră o victimă, deoarece crede că pe unele le-a meritat.

„De aceea cred că pe unele le-am meritat. Sunt un om corect și nu pot să spun că am fost victimă iar eu n-am greșit cu nimic. Unele le-am meritat dar repete, nu am greșit cu deciziile luate pentru România. Unele au fost amplificate atât de mult încât acum cred că cineva chiar le-a dirijat pentru că nu văd aceeași abordare acum”, a mai spus fostul ministru.

Totuși, Dăncilă a recunoscut și că a fost afectată de-a lungul timpului.

„Nu pot să spun că nu m-a afectat. Categoric, da. (…) Orice făceam, nu era un lucru bun. Era normal că toate acestea nu te pot lăsa să nu-ți pese. Mă afectau dar îmi dădeau și voința și puterea de a merge mai departe și a demonstra că pot să fac lucruri bune. (…) Aveam o datorie de onoare de îndeplinit față de România și poporul român. Eram premierul României, eram prima femeie prim-ministru și nu aveam voie să fac un pas înapoi.

Gândiți-vă că m-am bătut cu șase bărbați de stat. Toți erau împotriva mea, toți președinții de partide politice, inclusiv președintele României, era împotriva mea. Era normal, îi credeam pe cei care erau în opoziție. Asta e opoziția. Nu te aștepți ca opoziția să te laude.

Dar inclusiv din propriul partid aveam destui de mulți care știam că sunt împotriva mea. Am mers mai departe pentru că vedeam că modul în care pot să duc la bun sfârșit orice măsură din programul de guvernare aduc un plus”, a completat Viorica Dăncilă.