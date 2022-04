Fostul premier Viorica Dăncilă candidează pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţiune Oameni Împreună (NOI), iar dosarul său este singurul depus pentru această funcţie.

Menționăm faptul că deși s-a declarat conștientă de faptul că ”va atrage multe critici”, fostul premier susține că nu va face niciun pas înapoi și va merge mai departe cu planurile sale. Totodată, ea a subliniat faptul că țara noastră are nevoie parteneri și nu de stăpâni.

„România are nevoie de parteneri, nu de stăpâni. (…) Este imperios ca statul român să păstreze controlul asupra propriilor resurse”, le-a transmis Dăncilă noilor colegi de partid.

Ce vrea să schimbe Viorica Dincilă?

Viorica Dăncilă a explicat și motivul pentru care a decis să revină pe scena politică. Fostul premier susține că românii au nevoie de un nivel de trai mult mai bun, iar România are și ea nevoie de mari proiecte.

„Dacă România se afla pe drumul bun, dacă simţeam că românii aveau un nivel de trai mai bun, dacă ţara era reprezentată cu demnitate pe plan extern, dacă nu vedeam o clasă politică care îşi bazează acţiunile pe promovarea urii şi a dezbinării, nu pe solidaritate, nu pe identificarea de proiecte şi soluţii la provocările actuale, probabil că drumul meu se contura în afară politicii”, a argumentat Dăncilă.

Totodată, focul premier a vorbit și despre lipsa de implicare a foştilor colegi din PSD în campania pentru alegerile prezidenţiale în care a candidat.

„Pentru mulţi dintre cei care conduc astăzi România, abilitatea de a-şi minţi poporul este luată drept politică”, a adăugat Dăncilă.

Dăncilă, despre actuala guvernare

Fostul premier a mai precizat că în perioada în care își exercita funcția ”nu a înstrăinat nimic din avuția statului”, ci din contră a făcut lucruri extrem de importante pentru întreaga țară.

Viorica Dăncilă a mai subliniat și faptul că este important ca statul român să aibă control asupra propriilor resurse, iar populația să fie în siguranță.

”România are nevoie de parteneri, nu de stăpâni. Noi nu trebuie să dăm socoteală în faţă altora, ci să ne aşezăm cu drepturi comparabile la aceeaşi masă, să arătam respect, dar să şi pretindem respect pentru România şi pentru poporul român. Pentru mine resursele ţării sunt foarte preţioase, iar în timpul mandatului meu nu numai că nu am înstrăinat nimic din avuţia statului, dar mai mult decât atât, am cumpărat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova şi am devenit acţionari majoritari la Şantierul Naval din Mangalia.

Este imperios ca statul român să păstreze controlul asupra propriilor resurse, aşa cum procedează toate statele responsabile pentru a-şi asigura independenţa energetică şi pentru a-şi proteja cetăţenii.

venit vremea să ne recăpătăm stima de sine, sentimentul de mândrie naţională. (…) Nu mai avem timp de noi experimente şi orgolii, de bătălia român contra român, de reprezentarea cu lipsă de demnitate a ţării noastre, de servilism şi trădare a intereselor naţionale”, a afirmat Dăncilă în discursul său.