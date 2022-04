Viorica Dăncilă revine în politică! Vestea momentului. Nimeni nu se aștepta la asta

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a oferit un interviu pentru gândul.ro, în care a precizat că are de gând să revină în politică.

Fostul social-democrat a anunțat că deja și-a depus candidatura pentru șefia partidului Națiune Oameni Împreună (NOI). Despre acest partid, Viorica Dăncilă spune că va aduce satisfacția realizării anumitor planuri pentru România, care au rămas nerealizate.

”Va fi un congres pe 12 aprilie, deci destul de aproape. Voi candida pentru funcția de președinte al partidului. În momentul în care am avut discuții cu membrii Partidului Națiune Oameni Împreună au venit cu această propunere și voi candida pentru această funcție.

Este o dată stabilită de cei care au înființat Partidul NOI – Bogdan Petrescu, Șerban Ionel Francesco, Răzvan Gogoț. Sunt mai mulți, sunt oameni care au dovedit expertiză în domeniul lor de activitate, pentru unii oameni fără prea multă vizibilitate, dar oameni cu credință în Dumnezeu și experți în domeniile lor.

Sunt din diferite județe ale țării, eu îi admir pentru faptul că au avut curaj să facă acest pas, pentru că în politică este foarte greu în ziua de astăzi. Modul în care se face politică nu este unul tocmai confortabil, în România. Dar au avut curajul să facă acest pas și sper ca toți cei care vor să schimbe ceva să aibă acest curaj. Nu putem să stăm pe margine și să privim, să venim cu observații, dacă nu ne implicăm și noi”, spune Viorica Dăncilă.

S-a sfătuit cu familia înainte de lua o decizie

Fostul premier a mai precizat că înainte de a lua o decizie cu privire la revenirea sa în politică s-a sfătuit cu familia. Viorica Dăncilă precizează că, inițial, soțul și fiul ei nu au fost încântați de această decizie.

”Mai mult m-am sfătuit cu soțul, dar am discutat și cu fiul meu, suntem o familie și într-o familie trebuie să ai astfel de discuții. Să existe un consens. Iar în momentul în care faci pași într-o direcție care va aduce critici, va aduce presiune asupra familiei, iar eu am simțit din plin acest lucru… Am vorbit cu soțul meu, am vorbit cu fiul meu, prima dată nu au fost foarte încântați.

Au văzut că acesta este lucrul pe care vreau să merg. Ei știu un lucru, eu sunt un patriot, chiar dacă acest lucru va fi criticat și mulți spun ”Vai de mine, toți sunteți patrioți!” Eu sunt un patriot și am dovedit acest lucru în perioada în care am fost prim-ministru”, a mai spus fostul premier.