Taxă suplimentară. Iancu Guda critică noile taxe și propunerea PSD de impozitare progresivă a salariilor peste 10.000 de lei. Acesta atrage atenția asupra mai multor probleme fundamentale legate de noile taxe, subliniind că România nu este pregătită pentru un sistem de impozitare progresivă.

Potrivit lui Guda, implementarea unei astfel de măsuri este inadecvată în prezent, atât din punct de vedere bugetar, cât și social.

„Am vorbit si despre CASS la pensii si majorarea TVA (corectie: neasumata de USR, cum am zis astazi, si de niciun alt partid … dar care se discuta peste tot). Masura de impozitare progresiva nu este benefica acum pentru buget sau societate, in general”, a scris Iancu Guda pe Facebook .

El punctează trei condiții esențiale care ar trebui îndeplinite înainte de adoptarea unui impozit progresiv:

Taxă suplimentară. Economistul vine cu mai multe critici pentru Partidului Social Democrat (PSD).

Taxă suplimentară. Pe lângă aspectele tehnice și economice, Guda critică și denumirea aleasă pentru această taxă („taxa de solidaritate”( pe care o consideră complet nepotrivită. El pune sub semnul întrebării sensul real al solidarității într-un context marcat de corupție, abuzuri și lipsă de responsabilitate din partea autorităților:

„Plus, denumirea absolut nefericita si nepotrivita de “solidaritate” Solidaritate pentru ce? Pentru Buzatu de la Vaslui care lua spaga cash in portbagaj de + 1 milion lei si inca este in libertate? Pentru plimbari cu jeturi la Monaco si Nice facute cu Nordis? Pentru cine solidaritate? Pentru primarul de la Crevedia unde a explodat statia GPL fara autorizatie (mai tineti minte fam. Doldurea??? Sunt in libertate, iar tatal la Caracal, in continuare primar in functie). Pentru cine solidar? Pentru plata cu zeci de mii de euro a unor manageri incompetenti din companiile de stat cu pierderi sau care nu sunt capabili sa faca investitii pentru a reduce riscul si efectele unor catastrofe naturale (vezi Salina Praid)? Nu mai continui cu zeci si sute de exemple ca mi se face”, a mai scris economistul.