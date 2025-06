Sorin Grindeanu a explicat că PSD promovează o viziune fiscală care protejează veniturile mici și medii și care presupune o impozitare mai mare doar pentru cei cu venituri mari.

Liderul interimar al social-democraților a subliniat că acest model este aplicat de 23 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și că România se află printre ultimele patru țări care mențin sistemul cotei unice.

„Sunt discuții lungi, e adevărat, și la această oră continuă întâlnirea pe măsurile fiscale. Noi avem o viziune pe care am comunicat-o: să păstrăm veniturile mici și medii în România, impozit progresiv pentru cei cu venituri mari – am mai exprimat treaba asta. 23 de state din 27 din UE o aplică.

El a susținut că introducerea unui impozit progresiv ar putea elimina necesitatea majorării TVA, o măsură care ar afecta toate categoriile sociale. În plus, a invocat recomandările recente ale Fondului Monetar Internațional, ale Băncii Mondiale și ale Comisiei Europene, care sugerează implementarea acestui sistem fiscal pentru a crește echitatea și eficiența în colectarea taxelor.

Este o recomandare pe care o are şi FMI-ul, şi Banca Mondială şi Comisia Europeană. Eu înţeleg că trebuie să rămânem noi printre ultimele state. Sunt 27 de state în Uniunea Europeană, doar patru au mai rămas cu acest tip de impozitare pe care îl avem noi: România, Bulgaria, Ungaria şi Estonia. Restul toate au acest impozit progresiv.

Sorin Grindeanu a explicat că, pentru aplicarea impozitului progresiv, este necesar un interval de câteva luni pentru ajustări tehnice și legislative. Până atunci, o posibilă soluție ar putea fi taxa de solidaritate, pe care a descris-o ca fiind o formă temporară de impozitare progresivă, aplicabilă doar celor cu venituri mari și foarte mari.

Ca exemplu, Grindeanu a menționat că, în cazul aplicării unui impozit de 20% pe veniturile care depășesc 12.000 de lei lunar, statul ar putea obține un plus de aproximativ 12 miliarde de lei la buget în 2025. Acești bani ar putea fi folosiți pentru a susține stabilitatea fiscală fără a afecta consumul prin creșterea TVA.

„Haideţi să vedem în primul rând dacă vor fi de acord colegii noştri. Să ştiţi că, dacă am face acest lucru, nu ar fi nevoie să creştem TVA-ul. Ca să vă dau un exemplu: impactul pe anul viitor, că asta ar trebui să se aplice, am putea să o aplicăm de la 1 ianuarie, să spunem de la un venit peste 12.000 de lei, impactul pe o aplicare de 20% impozit pe ce depăşeşte 12.000 de lei, ne aduce un venit în plus de cam 12 miliarde.

E un venit în plus care îţi asigură sau îţi dă o plasă de siguranţă şi care nu te duce în scenariul în care să fie nevoie să creşti TVA, să faci alte lucruri.

Eu cred că e mai bine să facem aceste lucruri şi nu credem noi, doar noi de la PSD. Vă rog să citiţi recomandările date de instituţiile financiare internaţionale şi, de asemenea, de Comisie. Sunt lucruri pe care mai devreme sau mai târziu le vom aplica.

Ştiu, există sau e nevoie de un buffer de câteva luni pentru a putea să aplicăm acest impozit progresiv. Până la 1 ianuarie putem să discutăm de acea taxă de solidaritate care, de fapt, e tot un impozit progresiv, tot pentru cei cu venituri mari şi foarte mari din România”, a explicat Sorin Grindeanu.