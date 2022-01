După o pauză foarte lungă, în care a traversat momente controversate, fostul președinte al PSD a clarificat răspunsul la o întrebare de interes pentru unii români. Chestionat de co-moderatorul Dan Andronic dacă ia în calcul o posibilă revenire în prim-planul politicii, Adrian Năstase a confirmat că nu este o ipoteză exclusă cu totul, dar nu reprezintă o prioritate în acest moment.

„Virusul politicii îl am deja și e greu să te vindeci de el”

„Ce înseamnă politică? Virusul politicii îl am deja și e greu să te vindeci de el. Mai spun unele lucruri, mai sugerez altele, dar practic mă ocup la Fundația Europeană Titulescu. Am o mulțime de evenimente, de întâlniri plus cursurile la universitate. Eu înțeleg, și probabil și alții înțeleg, că s-au schimbat generațiile, oamenii. Cu unii dintre ei nu am o compatibilitate”, a subliniat invitatul în studioul EVZ.

Referitor la relația cu partidul căruia i-a fost președinte o perioadă importantă, fostul premier a explicat că este consultat în chestiuni importante de actualul lider PSD, Marcel Ciolacu. „M-a sunat în mai multe rânduri, eu nu vreau să îl agresez cu sfaturi. Uneori îi spun din experiența mea în partid (…)

De asemenea, Adrian Năstase a subliniat că este foarte interesat de viitorul partidului, de noua generație care vine din urmă. „Ar putea să repornească elementele de pregătire a unor oameni tineri pe zona de stânga. Să facă din nou analize privind stânga europeană„.

„Nu plec din PSD pentru că am un foarte mare respect pentru cei care m-au votat”

Pe de altă parte, Adrian Năstase a confirmat că nu a primit propuneri din partea social-democraților de a reveni în prim-planul partidului, însă colegii săi cunosc destul de bine rezerva sa în acest sens. „Nu mă tentează lucrul ăsta și ei știu. Dacă pot să ajut sigur că o fac. Nu mi-e indiferentă performanța guvernării și performanța partidului. Mă bucur să văd că am un anumit tip de audiență. Motivul pentru care de fiecare dată am spus că nu vreau să plec din PSD este că am un foarte mare respect pentru cei care m-au votat de-a lungul anilor. Chiar dacă stau în tribune, tot la Dinamo sunt”.

Despre dosarul în care a fost urmărit de Securitate, dar și despre subiecte foarte actuale cum ar fi conflictul din Ucraina, cauza care a generat criza gazelor și a facturilor uriașe ale românilor sau alegerile din 2024, puteți afla mai multe amănunte urmărind emisiunea.