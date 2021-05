Mihai Bobonete a rămas mască!

Toni Grecu, cofondator al grupului umoristic Divertis, a fost prezent în cadrul podcast-ului „Da Bravo”, prezentat de Mihai Bobonete. La începutul videoclipului, acesta îi dăruiește lui Bobonete un cadou „de sezon”, la care nu s-ar fi așteptat niciodată: o mască de oxigen.

Toni Grecu a spus că masca respectivă este nou nouță, însă a purtat una asemănătoare timp de trei săptămâni. Amintim că imaginile respective pot fi vizualizate în videoclipul de la finalul articolului.

Explicația oferită de Toni Grecu

Cofondatorul grupului umoristic Divertis a spus, în glumă, că vrea ca Mihai Bobonete să vadă „măcar un pic” cum este să ai COVID-19. Totodată, legat de perioada când a purtat o astfel de mască, Toni Grecu a punctat că „nu a fost cea mai confortabilă perioadă” din viața lui.

„Am un cadou pentru tine, pe care îl consider de sezon și am zis (…) dacă mă uit la Bobonete și vrea să facă audiență trebuie să își pună asta pe față, ca să vadă ce înseamnă, măcar un pic, covidul. (…) Am avut-o la un tratament cu oxigen (…) e nou nouță. (…) Eu cu o mască din asta am stat trei săptămâni, prin care am luat 8-10 litri de oxigen, la început, după care a scăzut treptat până la un litru. Vreau să spun că nu a fost cea mai confortabilă perioadă din viața mea”, a spus Toni Grecu în timpul podcast-ului.

Toni Grecu a avut probleme de sănătate

Actorul de la Divertis a fost infectat cu noul coronavirus, suferind o formă foarte gravă. Anterior, acesta a declarat că nu a fost la terapie intensivă, însă a avut nevoie de oxigen pentru a putea respira.

„Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a povestit actorul.