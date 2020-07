Fostul preşedinte american Barack Obama va fi invitatul primului episod al noului podcast găzduit de Michelle Obama, a anunţat vineri pe Twitter fosta primă-doamnă, înainte de lansarea emisiunii, pe 29 iulie, informează AFP.

Pentru primul său sezon, “The Michelle Obama Podcast”, difuzat în exclusivitate pe Spotify, va consta dintr-o serie de dialoguri între fosta primă doamnă şi apropiaţi ai acesteia, fiecare episod având un alt invitat.

Podcastul este produs de compania creată în 2018 de cuplul Obama, Higher Ground, care a încheiat parteneriate cu Spotify, dar şi cu Netflix.

“În cadrul primului episod, voi discuta cu cineva a cărui voce o veţi recunoaşte probabil imediat”, a explicat Michelle Obama în clipul publicitar al emisiunii.

Soţii Obama vor aborda, în mod deloc surprinzător, pandemia de coronavirus şi mişcarea de protest apărută după decesul lui George Floyd, potrivit site-ului revistei de specialitate Variety, ai cărei redactori au ascultat un fragment din primul episod.

Barack Obama a mai fost invitat în cadrul unor podcasturi, cel mai recent în 2017, în “Pod Save America”, unde a fost intervievat de foştii săi consultanţi, cei care îl ajutau să-şi redacteze discursurile, transmite Agerpres.

O personalitate deja foarte populară, Michelle Obama a făcut senzaţie cu cartea sa “Becoming”, publicată în noiembrie 2018, care s-a vândut în peste 11,5 milioane de exemplare în întreaga lume.

Lansarea volumului a fost însoţită de o serie de conferinţe la care au participat zeci de mii de persoane în mai multe ţări, precum şi de un documentar, disponibil pe platforma Netflix din luna mai.

I can’t wait for you all to hear the conversations I’ve been having for the #MichelleObamaPodcast. My mom, my girlfriends, my colleagues, and many others all stop by, along with someone you’re pretty familiar with: @BarackObama is my first guest on 7/29! https://t.co/L8FgSZGAkG pic.twitter.com/v2rNJTWZDg

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 24, 2020