Candidatul democrat la preşedinţia SUA Joe Biden şi fostul preşedinte Barack Obama au lansat joi un videoclip în care critică răspunsul preşedintelui Donald Trump la pandemia de coronavirus şi evidenţiază experienţa lui Biden, relatează dpa.

Videoclipul, parte a campaniei lui Biden care se va confrunta cu Trump în alegerile din noiembrie, îi arată pe cei doi angajându-se într-o conversaţie purtată respectând distanţa socială despre timpul lor la serviciu şi aspecte care l-ar ajuta pe Biden să gestioneze epidemia care a dus la moartea a peste 143.000 de persoane în Statele Unite.

„Vă puteţi imagina afirmând când eraţi preşedinte, spunând: ‘Nu este responsabilitatea mea?’ ‘Nu îmi asum nicio responsabilitate?’ ”, afirmă Biden despre Trump. „Nu înţeleg incapacitatea lui de a înţelege prin ceea ce trec oamenii”, a spus el.

Obama laudă capacitatea fostului său vicepreşedinte de „a relaţiona” şi evidenţiază eforturile sale personale, inclusiv pierderea unui membru al familiei în lupta cu cancerul, ca motiv pentru care Biden ar fi un lider eficient şi empatic.

De asemenea, Joe Biden îşi promovează obiectivul de a „construi din nou mai bine”, un slogan care cuprinde planuri de creştere a salariilor, investiţii în infrastructură, creşterea accesului la îngrijiri pentru copii şi reînnoirea sistemului de sănătate publică din SUA, printre alte politici, scrie Agerpres.

Aceasta a fost prima conversaţie publică personală dintre Biden şi Obama de la începutul pandemiei.

Cei doi sunt arătaţi în videoclip sosind la întâlnire purtând măşti şi apoi vorbind la distanţă, cu feţele descoperite.

Obama l-a susţinut oficial pe Biden la preşedinţie în aprilie. În videoclip, Obama spune că aşteaptă cu nerăbdare să facă tot ceea ce poate pentru a ajuta.

Folks, I sat down with my friend President @BarackObama to discuss the significant moment we’re in, who we are as a nation, and how we can build back better. Watch our full conversation: https://t.co/n2P71Le1oH

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2020