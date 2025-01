Update:

Donald Trump a fost învestit oficial ca al 47-lea președinte al Statelor Unite, depunând jurământul în Rotonda Capitoliului. În cadrul ceremoniei, J.D. Vance a fost învestit ca vicepreședinte.

„Eu, Donald J. Trump, jur solemn să-mi îndeplinesc cu bună credință atribuțiile de președinte al Statelor Unite și să fac tot ce îmi stă în putinţă să ocrotesc, să protejez și să apăr Constituția Statelor Unite! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Donald Trump devine astfel al doilea președinte din istoria SUA care obține două mandate neconsecutive, după Grover Cleveland.

Ceremonia a avut loc în interiorul Capitoliului din cauza temperaturilor scăzute și a fost oficiată de președintele Curții Supreme, John Roberts.

În discursul său inaugural, Trump a declarat începutul unei „epoci de aur a Americii” și a promis să pună America pe primul loc.

The 60th Presidential Inauguration Ceremony https://t.co/kTB4w2VCdI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2025

„Epoca de aur a Americii începe chiar acum”, spune el. „Nu vom mai permite să se profite de noi”. „Voi pune, foarte simplu, America pe primul loc”, a transmis el. „Din această zi, țara noastră va înflori și va fi respectată din nou în întreaga lume. Vom fi invidiați de toate națiunile și nu vom mai permite să se profite de noi”. „Prioritatea noastră principală va fi să creăm o națiune mândră, prosperă și liberă.” „America va fi în curând mai mare, mai puternică și mult mai excepțională decât oricând.”

Trump spune că „înarmarea” departamentului de justiție va lua sfârșit.

„În timp ce ne adunăm astăzi, guvernul nostru se confruntă cu o criză de încredere. Timp de mulți ani, un establishment radical și corupt a extras putere și bogăție de la cetățenii noștri.” „Din acest moment, declinul Americii a luat sfârșit.” „În ultimii opt ani, am fost testat și provocat mai mult decât orice alt președinte în istoria noastră de 250 de ani și am învățat multe pe parcurs.” „Cei care doresc să oprească cauza noastră au încercat să-mi ia libertatea și, într-adevăr, să-mi ia viața.” „Viața mea a fost salvată pentru un motiv, am fost salvat de Dumnezeu pentru a face America măreață din nou.” „Voi declara stare de urgență națională la granița de sud. Toate intrările ilegale vor fi oprite. Vom instaura politica mea – „Rămâneți în Mexic”. Voi trimite trupe la granița de sud pentru a opri invazia în țara noastră”.

Știrea inițială:

Donald Trump depune jurământul pentru al doilea mandat de președinte al Statelor Unite

Donald Trump urmează să depună jurământul în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite, începând astfel cel de-al doilea mandat și marcând una dintre cele mai spectaculoase reveniri politice din istoria țării.

Ceremonia de inaugurare este marcată de tradiționalul fast și ceremonial, fiind mutată în Rotonda Capitoliului din cauza frigului sever prognozat, o premieră pentru ultimii 40 de ani.

Evenimentul începe cu un preludiu muzical oferit de Corurile Combinate ale Universității din Nebraska-Lincoln și formația „The President’s Own” a Corpului de Marină al SUA. Ceremonia va fi deschisă oficial de senatoarea Amy Klobuchar, iar invocații religioase vor fi rostite de Cardinalul Timothy Dolan și reverendul Franklin Graham.

Printre momentele artistice, tenorul Christopher Macchio va interpreta piesa „Oh, America!”, iar Carrie Underwood, împreună cu Corul Forțelor Armate și Clubul Coral al Academiei Navale a SUA, va cânta „America the Beautiful”.

După depunerea jurământului de către vicepreședintele ales, JD Vance, Donald Trump va depune jurământul la ora locală 12:00 (19:00 ora României) în fața președintelui Curții Supreme de Justiție, John Roberts. Clubul Coral al Academiei Navale va interpreta „The Battle Hymn of the Republic”, urmată de discursul inaugural al lui Trump.

Ceremonia se va încheia cu binecuvântări oferite de rabinul dr. Ari Berman, imamul Husham Al-Husainy, pastorul Lorenzo Sewell și părintele Lorenzo Sewell. Imnul Statelor Unite va fi interpretat de Christopher Macchio.

Invitații de marcă și transferul de putere

Evenimentul reunește personalități importante, inclusiv foștii președinți americani Bill Clinton, Barack Obama și George W. Bush, dar și lideri internaționali precum președintele Argentinei, Javier Milei, și premierul Italiei, Giorgia Meloni. Din lumea tehnologiei, Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg sunt prezenți la ceremonie.

Trump Inauguration: Tech industry titans Jeff Bezos, Mark Zuckerberg and Elon Musk in the Capitol Rotunda for Donald Trump’s swearing in ceremony Live updates here: https://t.co/FjUarcdbO7 pic.twitter.com/ie2ZeYzix5 — Deadline (@DEADLINE) January 20, 2025

Președintele în funcție, Joe Biden, va participa la transferul de putere, marcând o tranziție simbolică, în contrast cu evenimentele din 2021, când Trump a refuzat să participe la inaugurarea lui Biden. Biden își încheie astfel o carieră politică de peste cinci decenii.

JUST IN: Pres. Biden and first lady Jill Biden greeted President-elect Donald Trump and Melania Trump back to the White House. „Welcome home,” Pres. Biden was heard saying. Follow live updates: https://t.co/aNb2zQSu1b #InaugurationDay pic.twitter.com/WzYajE0z0r — ABC News (@ABC) January 20, 2025

Trump, Biden arrive at the US Capitol ahead of today’s inauguration. WATCH LIVE: https://t.co/LAyfVMb8TK pic.twitter.com/Dv2UEIZY8A — FOX 4 NEWS (@FOX4) January 20, 2025

Măsuri executive planificate în prima zi de mandat

Donald Trump a anunțat o serie de ordine executive pe care intenționează să le semneze chiar din Ziua Învestirii. Printre acestea se numără:

eliminarea cetățeniei prin naștere,

implementarea unui program de deportări în masă,

grațierea protestatarilor din 6 ianuarie,

interzicerea tratamentelor pentru afirmarea genului, inclusiv terapia hormonală,

interzicerea participării femeilor transgender în competițiile sportive feminine.

Aceste măsuri subliniază prioritățile politice ale noului mandat, fiind intens discutate pe scena publică.

Donald Trump a declarat că discursul său inaugural va avea un ton unificator, marcând o diferență față de cel din 2017, când a descris o Americă aflată în declin. Noul discurs este menit să inspire și să aducă un mesaj de unitate în contextul provocărilor actuale.