George Simion, președintele AUR, și Victor Ponta, consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, au atras atenția în ultimele zile cu prezența lor la Washington, unde au participat la evenimentele premergătoare inaugurării lui Donald Trump. Cei doi lideri politici români și-au împărtășit experiențele din capitala americană prin intermediul rețelelor sociale, marcând întâlniri importante și adresând mesaje pline de subînțeles.

George Simion a profitat de vizita în SUA pentru a-și consolida imaginea de lider naționalist cu legături internaționale. Pe contul său de X, a publicat o serie de fotografii și videoclipuri care îl prezintă în compania unor figuri cheie din cercul fostului președinte Donald Trump. Una dintre cele mai notabile apariții a fost alături de Donald Trump Jr., fiul fostului lider american.

🇷🇴🇺🇸 @DonaldJTrumpJr is a friend of #Romania and a strong supporter of our #Europe of nations. @MarionMarechal @ECRparty #TrumpInauguration #WashingtonDC #MAGA #MEGA2025 pic.twitter.com/YOqTyeuovE

Într-un alt videoclip, Simion s-a întâlnit cu Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Trump, care a fost recent eliberat din închisoare. Bannon a transmis un mesaj către premierul României, Marcel Ciolacu, la cererea lui Simion.

Watch @stephenkbannon’ message to @CiolacuMarcel and all socialists:

“Socialism is going to the dustbin of history. Your time is over!

Free and fair elections!”

Thank you, Steve ✌️!

🇷🇴🇺🇸@Bannons_WarRoom pic.twitter.com/8YzR77zIEo

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 19, 2025