Trump îi acuză pe Obama, Biden și politicile diversității pentru tragedia aviatică de la Washington

Donald Trump, a acuzat politicile de diversitate implementate de predecesorii săi, Barack Obama şi Joe Biden, pentru scăderea exigenţelor în domeniul controlului aerian, în contextul unui accident aviatic recent la Washington, care a dus la moartea a 67 de persoane.

Trump a fost extrem de critic faţă de abordarea fostelor administraţii democratice, susţinând că politicile de diversitate au avut un impact negativ asupra siguranţei aeriene şi că acestea au permis angajarea unor persoane cu deficienţe psihologice în cadrul Agenţiei Federale a Aviaţiei (FAA).

US President Donald Trump hits out at Obama, Biden, and diversity hiring during his press conference on Washington DC plane crash Latest ➡️ https://t.co/hK1W8psNZz pic.twitter.com/475sU2J2gr — Sky News (@SkyNews) January 30, 2025

Niciun supraviețuitor după tragedia aviatică din urmă cu câteva ore

Accidentul s-a produs miercuri seara, când un avion de linie şi un elicopter militar au intrat în coliziune în zona Washingtonului. Trump a confirmat în cadrul unei conferinţe de presă că „nu există supravieţuitori” dintre cele 67 de persoane aflate la bordul celor două aeronave.

Video captures moment a Canadian regional jet CRJ plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington DC Fatalities reported MASSIVE search & rescue operation underway in the #Potomac #crash #plane #helicopter

pic.twitter.com/sffJudBu9E — Sir Real👁‍🗨 (@DiggitySplitz) January 30, 2025

Deşi cauzele accidentului nu au fost încă identificate, Trump a reamintit că, în timpul primului său mandat, „securitatea era înainte de toate”, în contrast cu abordarea politică a administraţiilor anterioare, care ar fi dat prioritate ”politicii înainte de toate”.

Preşedintele a subliniat că, în perioada în care a fost în funcţie, a implementat cele mai înalte standarde de siguranţă aeriană: „În 2016, am schimbat regulile şi aveam normele cele mai înalte şi ei au schimbat totul după mine”.

De asemenea, Trump a declarat că, la începutul acestei luni, a semnat mai multe decrete care „au restabilit cele mai înalte norme de trafic aerian” în Statele Unite.

Donald Trump a criticat dur politicile de diversitate ale FAA

În discursul său, Trump a criticat dur politicile de diversitate ale FAA, susţinând că acestea au permis angajarea unor persoane care, în opinia sa, nu ar trebui să ocupe poziţii de conducere în domeniul aerian.

”Politica diversităţii a făcut ca oameni cu tulburări psihologice să poată fi angajaţi”, a declarat Trump, adăugând că, sub pretextul promovării diversităţii, au fost angajate persoane care au avut un impact negativ asupra siguranţei zborurilor.

„Ei (FAA) o fac sub pretextul diversităţii, oameni şi-au pierdut viaţa doar din cauza unor probleme politice. Trebuie oameni strălucitori în acest tip de poziţie”, a continuat el.

Donald Trump a subliniat că, în timpul administraţiei sale, normele de siguranţă în domeniul aerian au fost foarte stricte.

De asemenea, Trump a acuzat administraţia Biden de reducerea acestor standarde la un nivel ”mai jos ca niciodată înainte”. El a mai precizat că ”eu am dat prioritate securităţii, Obama şi Biden şi democraţii au pus politica prima”, referindu-se la politicile lor de promovare a diversităţii în cadrul agenţiilor guvernamentale.

Trump promite măsuri pentru siguranţa aeriană

În faţa întrebărilor jurnaliştilor despre legătura directă dintre politicile diversităţii şi coliziunea aviatică de miercuri, Trump a recunoscut că, deşi cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă identificate, el are „opinii şi idei puternice” despre factorii care ar fi contribuit la acest incident tragic.

Operaţiunile de recuperare a epavei avionului prăbuşit în fluviul Potomac continuă, iar fragmentele vor fi analizate de National Transportation Safety Board (NTSB), agenţia independentă care investighează accidentele aeriene.

„Trebuie să aplicăm cele mai înalte norme celor care lucrează în sistemul nostru aerian”, a spus el într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

În încheierea conferinţei sale de presă, Trump a promis că va lua măsuri pentru a „restaura încrederea în transportul aerian american” şi a subliniat importanţa aplicării celor mai înalte norme de siguranţă pentru sistemul aerian. El a afirmat că va continua să pună securitatea pe primul loc, pentru a preveni tragedii similare în viitor.