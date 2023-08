Donald Trump va fi identificat formal, în cursul procedurii judiciare din instanţa federală, va fi plasat scurt timp în custodia poliţiei, îi vor fi prezentate acuzaţiile şi va fi întrebat dacă îşi recunoaşte sau nu vinovăţia.

Former President Donald Trump has landed at Reagan National Airport ahead of his federal arraignment in Washington, DC. Follow live updates. https://t.co/AIyCAMkVAf pic.twitter.com/cD8sFkWW99

— CNN (@CNN) August 3, 2023