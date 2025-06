Cristian Păun formulează, din nou, un avertisment tăios la adresa politicilor fiscale și economice promovate de autorități. Invitat luni, la B1 TV, în emisiunea „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu, profesorul atrage atenția că, în actualul context macroeconomic, orice tentativă de majorare a taxelor nu doar că este greșită, ci va accentua riscurile structurale ale României.

În debutul analizei sale, Păun a criticat dur măsurile recente de plafonare a prețurilor la energie și adaosurilor comerciale la alimentele de bază, pe care le consideră intervenții contrare mecanismelor de piață, cu efecte negative pe termen mediu și lung:

Profesorul identifică sursa reală a problemelor în absența concurenței și a ofertelor suficiente pe piață. În opinia sa, lipsa de competiție limitează mecanismele corective naturale ale pieței:

„Problema rezidă din faptul că nu avem suficientă ofertă, suficient de mulți producători, antreprenori care să se concureze între ei. Iar în cazul energiei, producătorii sunt toți de stat. E suficient să pună mâna pe telefon ministrul Energiei să dea ordin ANRE și companiilor de stat și să le spună: ”triplați prețul la energiei! scoatem subvenția, triplăm prețul la energie, mai ajutăm pe ici pe colo câțiva amărâți și gata, am rezolvat problema banilor la bugetul statului!”. Taxăm, prin prețul energiei, populația. Am mai făcut prostia asta în 2022, am dat peste cap tot sistemul economic din România, l-am făcut să piardă multă competitivitate printr-o decizie de tipul ăsta”