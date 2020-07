Fostul preşedinte al SUA, Barack Obama, este hotărât să-şi exercite întreaga influenţă pentru ca Donald Trump să nu aibă decât un singur mandat la Casa Albă, comentează France Presse.

Fostul preşedinte democrat îşi înmulţeşte iniţiativele pentru a dinamiza campania fostului său vicepreşedinte, Joe Biden, care îl va înfrunta pe miliardarul republican la 3 noiembrie.

„Nimic mai bun decât o discuţie cu prietenul meu Joe”, afirmă el miercuri într-un mesaj pe Twitter în care promovează un clip ce va fi difuzat joi şi în care face un schimb de opinii cu candidatul democrat, în aceeaşi cameră, dar la o anume distanţă pentru respecta reglementările sanitare pe fondul pandemiei de COVID-19.

Doesn’t get much better than sitting down to talk with my friend Joe. https://t.co/5a5VWua1JD

— Barack Obama (@BarackObama) July 22, 2020