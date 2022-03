Fostul președinte american Barack Obama a anunțat duminică că a fost testat pozitiv cu Covid-19, transmite The Guardian.

„Am avut o mâncărime în gât de câteva zile, dar în rest mă simt bine”, a declarat el pe contul său oficial de Twitter. Obama a mai spus că soția sa, fosta primă doamnă Michelle Obama, a fost testată negativ.

„Michelle și cu mine suntem recunoscători că suntem vaccinați și întăriți”, a mai declarat fostul președinte într-o postare pe Facebook.

„Este un bun memento că, chiar dacă numărul cazurilor scade, ar trebui să vă vaccinați și să vă întăriți dacă nu ați făcut-o deja pentru a ajuta la prevenirea unor simptome mai grave și la transmiterea COVID altora”, a mai spus acesta.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022