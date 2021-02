Toni Grecu face noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Actorul de la Divertis a fost infectat cu noul coronavirus, suferint o formă foarte gravă. El a fost dependent de oxigen, iar de abia acum a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut.

După aproape o lună de la infectare, Toni Grecu a povestit prin ce a trecut și a vorbit și despre cel mai grav lucru care îl va urmări toată viața. Mai exact, se pare că o parte din plămânii săi a fost graf afectată și a ”dispărut”.

În ceea ce privește starea sa de sănătate, el a declarat că nu a fost la terapie intensivă, însă a avut nevoie de oxigen pentru a putea respira. Acum însă, lucrurile încep să meargă spre mai bine, potrivit acestuia.

”Din păcate, o parte din plămâni a dispărut! Acum, lucrurile sunt ok, lucrurile merg spre bine. N-am fost intubat, n-am fost la terapie intensivă, am avut o formă gravă, dar nu chiar atât de gravă. La un moment dat, ca să pot să respir, am avut nevoie de 10 l de oxigen. Din fericire, am depășit repede momentul, apoi lucrurile au evoluat spre bine și am fost externat”, a povestit actorul, la Pro Tv.

Toni Grecu a avut nevoie de oxigen

El a vorbit și despre simptomele pe care le-a avut. Se pare că în primele zile, actorul avea frisoane, dar și temperatură, așa că a urmat indicațiile medicului până când starea sa de sănătate s-a agravat.

Toni Grecu a povestit că în doar trei zile, boala l-a ”destabilizat complet” și nu putea să meargă nicăieri fără oxigen.

„În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de 1 minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!”, a mai povestit Toni Grecu.

Totodată, actorul a mai povestit despre încă un moment cumplit din spital și anume incendiul de la Matei Balș.

„Participasem la cel mai extenuant maraton din lume”, a spus acesta. De menționat este faptul că el se afla internat la etajul 2 al pavilionului de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” care a luat foc. Actorul se afla internat în spital de trei săptămâni, după ce a fost diagnosticat cu virusul SARS-COV-2.