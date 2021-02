Probleme de sănătate pentru Andra? După ce s-a infectat cu noul coronavirus, atât ea, cât și toată familia sa se află în izolare la domiciliu. Astfel, aceasta le-a mărturisit fanilor săi că vocea i-a fost destul de afectată de boală și nu va mai avea voie să își solicite corzile vocale pentru o bună perioadă de timp.

Medicii i-au recomandat să nu facă efort pentru a nu risca să apară complicații periculoase după ce a suferit modificări în urma infecției cu noul coronavirus.

„Deocamndată sunt așa, pe voce de cap, pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispune și mai cânt așa, în gând. Dar abia aștept să vă cânt, sunt nerăbdătoare să mă văd cu trupa, să cântăm, să vă spun ce am pe suflet, că am adunat foarte multă emoție pe care o să o pun în muzica mea”, a transmis Andra pe Instagram.

Trebuie menționat că singurul care nu a fost infectat cu COVID-19 este fiul cuplului, David. Anunțul a fost făcut de către Cătălin Măruță, care a dat asigurări că toată familia este bine.

„Ce vreme frumoasă, numai bună de vacanță. Mai ales că săptămâna viitoare este și vacanța copiilor. Asta e, chiar o să avem o vacanță cu toții împreună în perioada asta, vrând, nevrând. Asta e. Va trebui să stăm 14 zile acasă.

Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine, suntem în forță, puțin roz nu strică niciodată, așa că vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri. Aveți grijă de voi. Sănătatea pe primul loc. O să vă mai țin la curent”, a spus soțul Andrei pe Instagram.