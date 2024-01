Prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 46 de ani. Partenera sa de viață, cunoscuta artistă Andra, i-a pregătit o aniversare memorabilă. Cei doi au împărtășit bucuria acestui moment cu fanii din mediul online.

La cei 46 de ani, prezentatorul se declară mai împlinit și fericit ca niciodată, având o familie frumoasă, sănătate și o carieră de invidiat. Într-o postare pe Instagram, Măruță a subliniat importanța lucrurilor simple, precum:

”Ultimul an a trecut cu o viteză uimitoare și am rămas cu multe amintiri frumoase! La 46 de ani, simt că pot privi cu aceeași bucurie și spre trecut și spre viitor. Am sentimentul că am făcut mereu tot ce am putut și cu cele mai bune intenții, iar viitorul sper ca va fi la fel de interesant.

Cu fiecare an care trece, sunt din ce in ce mai convins că lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult: timp cu familia, sănătate, motive să râzi, dimineți în care timpul nu prea contează și îi ai aproape doar pe cei dragi”, a scris Măruță pe Instagram.