Elena Merișoreanu a avut parte de o veste proastă, zilele trecute, fiind diagnosticată cu Covid-19. Artista de muzică populară s-a speriat tare când a aflat diagnosticul.

Inițial, a crezut că suferă de o banală răceală din cauza aerului condiționat. Încetul cu încetul, vedeta s-a simțit din ce în ce mai rău, așa că a mers să-și facă un test Covid-19. Când a văzut că rezultatul este pozitiv, a plecat repede către spital pentru tratament. Totuși, când a văzut câți oameni sunt internați din cauza coronavirusului, vedeta a decis să urmeze tratamentul la ea acasă. Acum, se simte mult mai bine. În curând, va face un alt test Covid-19 pentru a afla dacă s-a vindecat complet sau nu.

De-a lungul verii, ea a fost invitată la diverse evenimente private. Cânta câteva minute, apoi făcea poze cu admiratorii ei câteva ore. Ultima dată a fost prin părțile Moldovei, bănuiește că a acolo s-a infectat cu Covid-19. Crede că este vina oamenilor că boala se răspândește rapid. Unele persoane sunt bolnave, dar tot intra-n contact cu alți oameni, astfel, boala se răspândește prin toată țara.

„Eu am avut o răceală pe care am ținut-o pe picioare vreo cinci zile. Am fost prin Moldova la un spectacol, am stat în aer condiționat și la spectacole știi cum e, cântăm 50 de minute și facem poze 2-3 ore. Cred că de acolo am luat. Oamenii sunt bolnavi, dar nu se tratează și uite așa se îmbolnăvesc și alții. Acum, mulțumesc Lui Dumnezeu, sunt bine”, a mărturisit vedeta.