Michael Caine se retrage din activitate. Actorul britanic, dublu laureat al Premiului Oscar, a spus că va face acest lucru după lansarea ultimului său film, notează Reuters.

„Tot spun că mă voi retrage. Ei bine, acum o fac”, a declarat el în cadrul unui interviu pentru postul de radio BBC.

„M-am gândit că am avut un film în care am jucat rolul principal şi am avut recenzii incredibile… Ce voi face care să întreacă asta?”, a adăugat el.