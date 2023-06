Glenda Jackson a murit la vârsta de 87 de ani, după „o scurtă boală”, în locuința sa din Londra.

„Glenda Jackson, actriță și politician de două ori laureată a premiilor Oscar, a murit liniștită în această dimineață, la domiciliul ei din Blackheath, Londra, după o scurtă boală, cu familia alături”, a declarat agentul ei, Lionel Larner, conform The Guardian.

Vedeta a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1970

Vedeta de cinema și fost deputat laburist pentru Hampstead și Highgate a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în 1970, pentru interpretarea lui Gudrun Brangwen în adaptarea lui Ken Russell a romanului lui DH Lawrence, „Women in Love”.

Ea a câștigat al doilea Oscar pentru cea mai bună actriță trei ani mai târziu pentru A Touch Of Class, comedia romantică din 1973 despre un cuplu adulterin care are o aventură. Jackson nu a participat la ceremonie cu niciuna dintre aceste ocazii și a dăruit statuetele mamei sale, care le-a folosit ca suport de carte.

„Întotdeauna sună atât de nerecunoscător, și nu sunt, dar odată ce le-ai obținut, ce faci cu ele?”, a declarat ea pentru The Times anul trecut, adăugând că premiile nu îi făceau la fel de multă plăcere ca și „obținerea unui rol bun”.

În ciuda carierei sale de succes, care a inclus și două premii Emmy și un Tony, Jackson a declarat anterior că nu a fost niciodată interesată de partea plină de farmec a industriei cinematografice.

Vedeta a spus în trecut că a început să joace din cauza plictiselii

Ea a spus că a început să joace din cauza „plictiselii”, după ce nu a reușit să obțină certificatul de absolvire a școlii și nu i-a mai rămas altă opțiune decât să înceapă să lucreze la vârsta de 16 ani. După ce s-a alăturat unui prieten la societatea de teatru amator YMCA, în timp ce lucra la magazinul Boots din localitate, a continuat să studieze la Academia Regală de Artă Dramatică (Rada).

„Ascultă, provin dintr-o familie în care dacă nu munceai, nu mâncai. Aceasta era structura de clasă”, a declarat anul trecut pentru The Times despre copilăria sa din Wirral, Merseyside.

„Cineva a spus: Ar trebui să faci asta în mod profesionist. Am scris la singura școală de teatru de care auzisem vreodată, care era Rada. Am făcut audițiile. Mi-au spus: ‘Dacă am avea bani, ți-am da o bursă’. Dar nu avem’, iar managerul de la Boots a scris la Cheshire County Council, care mi-a dat o bursă și am mers la Rada”, și-a amintit ea.