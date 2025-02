Doliu în lumea cinematografiei! Gene Hackman, legendarul actor de la Hollywood, a murit

Lumea filmului a pierdut, astăzi, un gigant. Gene Hackman, unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor, a fost găsit fără viață în locuința sa din Santa Fe, New Mexico, alături de soția sa, pianista Betsy Arakawa, și câinele lor. Actorul avea 95 de ani, iar soția sa 63.

Poliția nu suspectează nicio crimă și nu a fost anunțată cauza morții. Sheriful comitatului Santa Fe, Adan Mendoza, a confirmat tragica veste joi, lăsând un gol imens în inimile celor care l-au admirat de-a lungul decadelor.

Hackman nu va fi uitat niciodată. Moștenirea sa este una care va trăi în filmele care au marcat istoria cinematografiei, dar și în inimile celor care l-au iubit pentru modestia, dar și genialitatea sa pe ecran. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Despre Gene Hackman

Hackman a fost o figură de neînlocuit în cinematografie, cu o carieră ce s-a întins pe mai bine de 50 de ani și o moștenire lăsată prin filmele iconice în care a jucat, printre care The French Connection, Bonnie and Clyde și The Royal Tenenbaums.

Născut pe 30 ianuarie 1930 în California, Gene Hackman a fost un om care a depășit toate barierele pentru a ajunge la succes, urmând o cale care l-a dus de la marină, la școala de teatru, la celebritate. Cu o carieră ce a început pe Broadway și continuat cu roluri care i-au adus cinci nominalizări la Oscar, Hackman a cucerit inimile a milioane de spectatori.

Cel mai cunoscut pentru rolul din The French Connection, unde a câștigat primul său Oscar pentru cel mai bun actor principal, Hackman a fost recunoscut și pentru curajul de a se avânta în cascadorii riscante, într-o perioadă când actoria implica mult mai mult decât astăzi.

A fost extrem de apreciat de restul actorilor

În 2004, Hackman a făcut ultima sa apariție pe marele ecran în Welcome to Mooseport, retrăgându-se apoi în liniștea New Mexico-ului, unde a ales o viață mai simplă, dedicată pasiunilor sale, precum pictura și scrisul. Cu toate acestea, mai mult de 100 de filme și roluri memorabile rămân ca o mărturie a talentului său inegalabil.

Gene Hackman nu era doar un actor de excepție, era un simbol al cinematografiei, declara Michael Caine, în timp ce îi înmâna în 2003 Premiul Cecil B. DeMille. Robin Williams, care l-a lăudat drept „actorul actorilor”, a spus despre el că, indiferent de genul filmului, Hackman era „cel mai talentat actor din America”.