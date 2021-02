Doliu uriaș în lumea filmului. Hal Holbrook, actorul memorabil nominalizat la Oscar pentru rolul din „Into the Wild”, s-a stins din viață la 95 de ani.

Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții acestuia. Potrivit variety.com, Hal Halbrook, câștigător al premiului Tony și a patru premii Emmy a murit la data de 23 ianuarie.

Actorul a avut o carieră impresionantă. Holbrook a jucat rolul celebrului scriitor Mark Twain în show-ul „Mark Twain Tonight!”, pe care l-a regizat și care i-a adus un Tony pentru cel mai bun actor, în 1966.

Totodată, el a revenit pe Broadway cu același show în 1977 și 2005 și a apărut în acesta de peste 2.200 de ori! Holbrook a început să joace în producția respectivă în 1954.

A primit o nominalizare la Emmy pentru adaptarea tv a „Mark Twain Tonight!”, în 1967. În cariera sa, Hal Holbrook a câștigat patru premii Emmy.

Doliu imens în lumea filmului

Marele apogeu al carierei sale a fost atunci când actorul a fost la un pas să câștige Oscarul pentru rolul din „Into the Wild” (2008). La acea vreme, Holbrook a devenit cel mai bătrân actor nominalizat la Oscar, în categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”.

De menționat este faptul că în 1976 a primit un Emmy pentru rolul lui Abraham Lincolon din miniseria NBC „Abraham Lincoln” și a reluat partitura în miniseria ABC „Nord și Sud” (1985). Câțiva ani înainte acesta a câștigat primul Emmy în 1970 pentru rolul din „The Bold Ones: The Senator”.

Totodată, în 1980, Hal a jucat rolul comandantului suprem în „The Kidnapping of the President”.

Un rol mai recent a fost cel al unui congresman în super-producția biografică „Lincoln”, regizată de Steven Spielberg.

De asemenea, în 1989, Hal Holbrook a mai câștigat un Emmy pentru nararea episodului „Alaska” din seria de documentare „Portrait of America”.

În anul 2006 actorul a apărut în celebrul serial „Clanul Soprano”, în rolul unui pacient cu boală terminală, care îi oferă sfaturi înțelepte mafiotului Tony Soprano, aflat și el pe patul de spital, un alt rol remarcabil pe care l-a avut.

Pe lângă talentul actoricesc, vocea unică a lui Holbrook, care inspira o poziție dominantă, a devenit „de aur” pentru producătorii de documentare. Actorul a narat documentare precum „The Might Mississippi”, „The Cultivated Life: Thomas Jefferson and Wine”, dar și filme precum „Water for Elephants” (2011).