EXCLUSIV EduFortress dovedește că educația înseamnă mai mult decât școală. Peste 119.000 de participanți au susținut un model de învățare pentru viitor

Educația non-formală a reunit peste 119.000 de copii, părinți și educatori la ediția 2026 a Festivalului EduFortress de la Suceava, desfășurată în perioada 30 mai – 1 iunie. De Ziua Învățătorului, Capital.ro a realizat un interviu exclusiv cu profesoara Elena Manuela David, coordonatoarea proiectului Generația TehnoWorld și creatoarea conceptului EduFortress, ca un gest de recunoștință față de cei care își dedică viața educației. Profesorii și mentorii care formează generații de copii reprezintă, în realitate, unul dintre pilonii pe care se sprijină orice societate, contribuind la dezvoltarea caracterelor, descoperirea vocațiilor și pregătirea viitorilor profesioniști.

Educația nu mai poate rămâne exclusiv între zidurile școlii într-o lume în care profesiile se transformă mai repede ca oricând, iar piața muncii cere competențe tot mai diverse. Dincolo de cunoștințele teoretice, copiii au nevoie de experiențe practice, de contact direct cu profesioniști și de oportunități care să îi ajute să își descopere aptitudinile, pasiunile și direcțiile de dezvoltare. În acest context, educația non-formală devine un complement important al școlii și un instrument care îi pregătește pe tineri pentru provocările vieții reale.

Această viziune a stat și la baza celei de-a șasea ediții a EduFortress – Childhood Festival, organizată la Suceava prin proiectul Generația TehnoWorld. Timp de trei zile, spațiile interioare și exterioare ale Iulius Mall Suceava au devenit un adevărat laborator de învățare, unde copiii au putut explora domenii diverse, de la robotică și programare până la muzică, arte, educație financiară, sănătate și orientare vocațională.

Potrivit organizatorilor, peste 35.000 de copii din Suceava, Fălticeni și din comunități defavorizate au participat gratuit la 80 de ateliere educaționale, patru proiecții de film și 11 spectacole. Evenimentul a mobilizat peste 50 de parteneri educaționali, 294 de traineri și voluntari ai organizațiilor participante, precum și o echipă formată din 230 de voluntari ai EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională.

„Copii, adolescenți și părinți au participat în număr uriaș și s-au bucurat de mulțimea de programe educaționale și de ateliere gratuite. Acum șase ani, am pornit cu câteva zeci de elevi, iar acum am ajuns la zeci de mii. Pașii serioși sunt cei care ne conduc spre ținte mari. Idealul nostru este să oferim copiilor din toate mediile șansa de a avea acces la o multitudine de experiențe care să le dea o idee mai clară despre ceea ce își doresc în viața profesională, dar și în cea personală. La festival au putut să exploreze în siguranță diverse scenarii de carieră și de viață, ghidați de specialiști care să-i îndrume”, a declarat profesoara Elena Manuela David.

Dincolo de participarea numeroasă, organizatorii susțin că efectele activităților desfășurate în cadrul proiectului pot fi observate inclusiv la luni sau ani după încheierea fiecărei ediții. Unele ateliere au fost preluate ulterior de unități de învățământ, iar interesul copiilor pentru anumite domenii a crescut semnificativ.

Atelierul de microplante, introdus pentru prima dată în ediția din 2025, a fost solicitat ulterior de mai multe școli în cadrul programelor „Școala Verde” și „Școala Altfel”. În același timp, atelierul dedicat plantelor în ghiveci a continuat să genereze reacții și după încheierea festivalului, organizatorii primind fotografii și mesaje de la copii chiar și după șase luni de la participare.

Totodată, proiectul a înregistrat o creștere a interesului pentru muzică, lego-roboți, programare, aritmetică mentală și citire rapidă. Potrivit coordonatoarei proiectului, acest interes s-a reflectat inclusiv în rezultatele obținute de participanți la competiții naționale și internaționale.

„Atelierul de microplante, introdus pentru prima dată în ediția din 2025, a dus la extinderea numărului de clase din școli care au solicitat acest atelier în cadrul programelor Școala Verde și Școala Altfel, precum și la inițierea unor concursuri. Atelierul de flori în ghivece a generat feedback și fotografii primite de la copii chiar și după jumătate de an de la festival. De asemenea, numărul copiilor care au ales să studieze muzica în cadrul proiectului GTW a crescut, iar interesul pentru lego-roboți, programare, aritmetică mentală și citire rapidă s-a reflectat prin numeroase solicitări și prin performanțe obținute la concursuri naționale și internaționale de aritmetică mentală. În ceea ce privește descoperirea unei vocații, avem exemple în domeniul echitației, prin Elvira Georgescu și Mara Cernica, în muzică, prin Alessia Gingolia, precum și în zona portretului și desenului, prin Anastasia Carabuș”, a declarat în exclusivitate pentru Capital.ro profesoara Elena Manuela David, EduMax Centru de Dezvoltare Personală și Profesională, coordonatoarea proiectului Generația TehnoWorld și creatoarea conceptului EduFortress.

Exemplele oferite de coordonatoarea proiectului arată că, în unele cazuri, participarea la astfel de activități poate contribui la identificarea și dezvoltarea unor aptitudini care, în timp, se pot transforma într-o direcție profesională sau într-o pasiune cultivată pe termen lung.

Una dintre componentele importante ale proiectului Generația TehnoWorld este includerea copiilor proveniți din comunități vulnerabile și din mediul rural. Potrivit organizatorilor, accesul la educație non-formală este încă influențat de diferențe semnificative între mediile sociale și economice.

Costurile activităților educaționale, accesul limitat la tabere și programe de dezvoltare personală, precum și lipsa unor modele care să încurajeze învățarea reprezintă obstacole frecvent întâlnite. În multe situații, echipa proiectului încearcă să compenseze aceste dificultăți prin susținerea participării copiilor la cursuri și activități.

O altă provocare identificată este legată de integrarea socială și de participarea la activități de grup. Organizatorii spun că, în cazul copiilor din zonele defavorizate, procesele de socializare și implicare în activități comune pot necesita mai mult timp și sprijin.

„Principalele provocări sunt de natură financiară, iar în multe situații noi suportăm costurile cursurilor pentru copii. Există și dificultăți generate de lipsa de viziune a unor părinți asupra importanței învățării, de lipsa unor modele și de lipsa timpului. Încercăm să aducem împreună copii cu inițiativă și resurse și copii care nu beneficiază de aceleași oportunități și să implicăm părinții în acest proces. În plus, socializarea este mai dificilă în cazul copiilor din mediul rural sau din zonele defavorizate, iar jocurile și activitățile sunt mai greu de coordonat din perspectiva atenției și interacțiunii. De asemenea, mulți copii din mediul rural nu își permit să participe la tabere de dezvoltare personală sau la drumeții, motiv pentru care încercăm să le oferim noi aceste experiențe”, a mai precizat profesoara Elena Manuela David.

Festivalul EduFortress reprezintă doar una dintre componentele unui program educațional desfășurat pe parcursul întregului an. Organizatorii susțin că succesul evenimentului este rezultatul colaborării constante cu parteneri educaționali, școli și licee din regiune.

În prezent, proiectul include expoziții realizate de copii, campanii educaționale și activități desfășurate în unități de învățământ. Temele abordate până acum au vizat educația financiară pentru elevii de gimnaziu, dezvoltarea personală și consilierea vocațională pentru liceeni.

Pentru perioada următoare, echipa își propune extinderea activităților către domenii precum educația pentru sănătate, implicarea părinților în procesul educațional, dezvoltarea competențelor de comunicare și promovarea voluntariatului în rândul copiilor și adolescenților.