Edu Networks, cel mai mare proiect național de transformare a educației, a fost lansat oficial de Asociația pentru Valori în Educație, alături de alte 8 organizații din educație, precum și de partenerii fondatori și strategici – Bitdefender și Lidl. Proiectul va fi derulat pe o perioadă de patru ani și își propune să reducă abandonul școlar, absenteismul, analfabetismul funcțional, precum și să crească promovabilitatea la testele naționale și examenul de bacalaureat. Valoarea investițiilor de până acum este de 1,24 milioane de euro, iar valoarea totală a proiectului pentru întreaga durată este de 6 milioane de euro.

Proiectul Edu Networks va fi implementat, timp de 4 ani consecutivi, în 500 de grădinițe, școli și licee, cu rezultate slabe sau medii, din mediul rural și urban, în care învață aproape 260.000 de elevi. Din punct de vedere logistic, proiectul nu va putea acoperi toate şcolile din România, însă se doreşte influenţarea unui număr suficient de mare de instituţii de învăţământ de pe întreg teritoriul ţării, astfel încât celelalte câteva mii de şcoli din România să le urmeze exemplul, iar cei cu putere de decizie, precum şi companiile sau persoanele care pot ajuta, să se implice activ în sprijinirea proiectului.

În acest an, sunt vizați 65.000 de copii din 114 grădinițe, școli și licee din regiunile București-Ilfov, Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Olt și Valea Jiului, grupate în clustere de câte 10 până la 16 instituţii de învăţământ. Fiecare instituție va beneficia de un plan de dezvoltare și de resurse personalizate, în funcție de propriile nevoi și probleme cu care se confruntă.

Din octombrie, cele 9 organizații, peste 68 de experți educaționali și peste 50 de mentori din mediul de business, experimentați în dezvoltarea abilităților de leadership, vor lucra cu profesorii, părinții, administrația și comunitatea locală, pentru a îmbunătăți calitatea educației și a crește performanțele școlare.

,,Edu Networks este cel mai mare proiect colaborativ pentru educație susținut privat. Vom ajuta profesorii, directorii și părinții să transforme grădinițele, școlile și liceele din comunitățile lor. Peste tot vom forma clustere a câte minimum 10 grădinițe, școli și licee, care vor lucra și vor învăța împreună cum să îmbunătățească actul educațional și rezultatele școlare. Vrem să arătăm că educația din România poate fi schimbată prin implicare și invităm și alte companii să ni se alăture în construcția sănătoasă a următoarelor generații,” declară Andreea Nistor, Director Executiv Asociația pentru Valori în Educație.

Partener fondator al Edu Networks este compania Bitdefender, care a demarat în 2018 investiția într-un prim cluster, la Brad, în județul Hunedoara. Compania a investit circa 600.000 de euro în proiectul Edu Networks, spune Florin Talpeş, fondatorul Bitdefender. În plus, el a precizat că există, în prezent, o îngrijorare la nivelul mediului de afaceri cu privire la calitatea şi pregătirea absolvenţilor din România, aşa că a fost mai mult decât încântat să sprijine proiect, mai ales că Bitdefender este o companie care cunoaşte importanţa proiectelor pe termen lung, ale căror rezultate nu se observă imediat.

,,Noi am susținut deja primul cluster, în 2018, în care au fost implicate 12 școli din Hunedoara, 250 de profesori și peste 3.000 de elevi. Pe lângă cursurile ținute cu profesorii, despre rolul lor și transformarea paradigmelor de gândire, am organizat și ateliere, unde am discutat despre decalajele educaționale și cum le reducem și chiar închidem. De asemenea, am avut și o școală de vară cu învățătorii și educatorii incluși în proiect, unde am abordat importanța literației în educația timpurie. Suntem bucuroși să susținem în continuare acest proiect, care capătă tot mai multă amploare și adoptă profesioniști și parteneri dornici să reformeze spre mai bine educația din România. Știm foarte bine că sunt nenumărate probleme grave, printre care abandonul școlar ridicat – 1 din 5 copii părăsește timpuriu școala -, la analfabetismul funcțional – 2 din 5 copii sunt analfabeți funcțional –, la promovabilitate scăzută la testele naționale și examenul de bacalaureat”, declară Florin Talpeș, fondator & CEO Bitdefender.

Compania LIDL a devenit în acest an partener strategic al proiectului, investind 620.000 de euro. Zona de sustenabilitate este una non-competitivă, a declarat Cristina Hanganu, director Comunicare și CSR Lidl România, care a făcut un apel către toate companiile cu putere financiară să se implice în sprijinirea proiectului Edu Networks.

,,Educația este motorul unei societăți funcționale și de ea depinde dezvoltarea unui viitor mai bun, pentru generații întregi. Sistemul educațional din România are nevoie urgentă de o modernizare a metodelor de predare, de adaptare și aliniere la nevoile actuale de pe piața muncii, de soluții sustenabile pentru a crește performanțele elevilor. Lidl susține de peste 2 ani mai multe organizații cheie din educație, iar acum am ales să investim și în acest proiect național, în care credem cu tărie. Schimbarea stă în puterea noastră și este nevoie să fim uniți, pentru a reuși”, declară Cristina Hanganu, director Comunicare și CSR Lidl România.

Una dintre marile probleme ale sistemului de învăţământ actual din România este că doar 35% dintre copiii care pornesc la drum în clasa I ajung să şi termine liceul, spune Măriuca Talpeş, membru în board-ul Romanian Business Leaders şi fondator al Bitdefender, alături de soţul ei. Proiectul Edu Networks îşi propune să se aplece şi asupra acestei probleme a abandonului şcolar.

,,Lansăm astăzi un proiect care, credem noi, este primul proiect transformaţional din România. Este primul proiect care are şanse să măsoare, după un număr de ani, noi zicem la început, pentru aceste grupuri de şcoli, 4 – 5 ani, dar pentru România spunem 16 ani (…) 16 ani după care vrem să fim în top european. Visul acestui proiect este ca în 16 ani să inversăm situaţia actuală şi să fim în top când vine vorba de educaţie. Noi vrem în primele zece ţări, cel puţin”, declară Măriuca Talpeş, membru în board-ul Romanian Business Leaders și iniţiator al proiectului MERITO, care-şi propune să aducă recunoaştere profesorilor români cu performanţe.

Pe termen lung, proiectul își propune să urce sistemul educațional din România în top 10 Europa până în 2035. În prezent, țara noastră se situează pe locul 31 din 34, potrivit unui studiu efectuat de The Economist.

