Liviu Mihaiu a dialogat, joi, cu Damian Drăghici, în pocastul realizat de jurnalist pentru evz.ro. Artistul a povestit, printre altele, și momentul în care a decis să fugă din România, în 1989. Abia devenise major și ar fi vrut să devină un nume în muzica de afară. Cânta, printre alte instrumente, la nai. Care se bucura de popularitate peste granițele țării, în primul rând datorită lui Gheorghe Zamfir.

Damian Drăghici ar fi vrut să ajungă în Italia, după ce s-a aventurat și a ieșit din România, dar până la urmă s-a trezit în Grecia.

„Am trecut granița și am vrut să ajung în Italia, dar din greșeală am ajuns în Grecia. Nu știam geografie. Familia mea nu a mai avut drept de viză, undeva prin 1984 – 1985, după ce fugise unchiul meu din țară. Și am aplicat și eu pentru o agenție de impresariat. Pentru cei care nu știu. Plecai afară, câștigai 1.000 de dolari, le dădeai lor 900 și veneai și tu acasă cu 100 de dolari. Și mai aduceai un video, ciorapi sau săpunuri”, și-a amintit Drăghici.

Care a mai povestit că în adolescență era blocat pentru ieșiri în afară, deși alți colegi muzicieni puteau să plece. „Între 15 și 18 ani, de 5-6 ori a trebuit să plec în Danemarca, în Grecia. cu UTC-ul. La toți le ieșea viza, numai mie, nu.

La 18 ani, prin agenția de impresariat mi-a venit un contract să cânt în Franța, era în 1988, să cânt cu Richard Clayderman. Nu mi-au dat viză. și am fugit. Asta a pus capac. Am dar la noi la mare peste un român – neamț, i-am vândut un nai cu vreo 2.000 – 3.000 de lei. Enorm era.”

Românul cunoscut pe litoral fugise în RFG și l-a ajutat pe tânărul muzician să plece din țară. „El devenise cetățean german între timp, de aia revenise în România. Mi-a povestit că fugise de mai multe ori, îl prinseseră, până la urmă, reușise. I-am spus să-mi arate și mie traseul lui. Mi l-a arătat. Nu am trecut Dunărea înot. Am ajuns pe traseul ăluia la sârbi. Am mers câteva zile pe jos, m-a luat un șofer de camion și am ajuns la greci”, a mai povestit Drăghici.

„În Grecia, un an am fost cerșetor profesionist. Cântam la nai. Luam 10, 5, 4, 3 drahme. După un an l-am găsit pe un tip care mi-a zis: „Știi să cânți la pian? Ai vrea să cânți la bouzouki? Ia șase casete, le înveți. Erau piesele lor, grecești, nu le știam. Grecii au melodii grele. Și m-am dus cu ele, acompaniam, îmi dădea 50 de dolari pe seară. În 2-3 ani am ajuns și cântam la 300 de dolari pe noapte”, a rememorat artistul.