Gelu Voican Voiculescu a explicat că, în timpul Revoluției, ar acționat așa-numita rețea de rezistență, dar și trupe speciale străine despre care s-a vorbit ulterior. El a precizat că aceste structuri nu ar mai fi primit ordinele așteptate și că prezența lor ar fi fost una pasivă.

El a mai spus că, în lipsa unor documente clare, este dificil de stabilit exact cine a tras și în ce condiții, menționând diferențele de calibru ale muniției ca element tehnic folosit ulterior în diverse ipoteze.

Întrebat despre acuzațiile din Dosarul Revoluției, Gelu Voican Voiculescu a spus că nu a cerut și nu a solicitat nimeni intervenția trupelor sovietice. El a susținut că o astfel de intervenție nu ar fi avut logică în contextul internațional de atunci și că Moscova nu ar fi dorit să se expună.

Gelu Voican Voiculescu: Ideea este că pe de o parte în timpul Revoluției a acționat acea rețea R, care de fapt era codată 276, dar s-a zis rețeaua R de la rezistență de la România, fie că a fost și această prezență Spetsnaz. Aceștia de fapt n-au mai primit ordinele pe care le așteptau și au avut o prezență pasivă, dar e greu de departajat acuma cine ce a făcut, dar există criteriul calibrelor, calibrele de 5.45, calibrele noastre de 7.62 și, mă rog, se pot face multe speculații. Eu sunt direct interesat. Dan Andronic: Sunteți acuzat în dosarul Revoluției tocmai de faptul că ați cerut intervenția trupelor sovietice. Gelu Voican Voiculescu: Nu de asta. N-a cerut nimeni intervenția trupelor sovietice. Gorbaciov râvnea la premiul Nobel pentru Pace. Nu s-ar fi expus și nu era cazul din moment ce ei erau deja prezenți, o prezență numeroasă. Mai trebuia să intre cu tancuri? Nu. Dan Andronic: Și dacă vorbim de 30 de mii, era o cifră enormă. Gelu Voican Voiculescu: Absolut. Însă, până la 25 decembrie, seara când s-a anunțat execuția n-a mai murit nimeni. Practic, au mai fost focuri sporadice, sentinele care se speriau și trăgeau tot încărcătorul în aer. Acuzația care ni se aduce e legată de 862 de morți.

Referitor la cele peste 800 de persoane ucise după fuga lui Ceaușescu, Voican Voiculescu a afirmat că nu au fost emise ordine din partea noii structuri politice. El a explicat că membrii CPUN erau persoane necunoscute publicului și că nu aveau autoritatea necesară pentru ca ordinele lor să fie urmate de armată sau alte structuri înarmate.

În opinia sa, după seara de 22 decembrie, activitatea CFSN s-a limitat strict la acte normative și comunicate publice, fără decizii operative cu caracter militar.

Gelu Voican Voiculescu: Eram simplii membrii CPUN, total necunoscuți. Cine ar fi ascultat un ordin de la Gelu Voican Voiculescu, simplu semnatar al comunicatului către țară? Au fost 862 de morți, iar dacă la asta au contribuit aceste trupe străine există o explicație pentru că, vă repet: nu există nicio probă că noi am fi dat ordine în urma cărora s-au produs morți de la 22 seara când am dat comunicatul către țară până în 27 decembrie. CFSN-ul nu a avut decât o activitate legislativă. S-au dat două decrete legi, s-au dat patru decrete simple și cinci comunicate de presă. Nu există alte forme de decizie.

Alice Barbu a adus în discuție faptul că, în seara de 22 decembrie, deși se trăgea în multe zone din jurul Comitetului Central, balconul din care se adresau noii lideri nu a fost vizat.

Gelu Voican Voiculescu a spus că s-a tras intens în curțile din spatele clădirii și din zonele adiacente, dar că nu poate oferi o explicație clară pentru lipsa focurilor directe asupra balconului. El a amintit că, în acel moment, în fața clădirii se aflau deja trupe românești care se alăturaseră Revoluției.