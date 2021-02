Contexul în care capital.ro a realizat sondajul a fost anunțul făcut de Ludovic Orban privind decizia guvernului PNL de a îngheța majorarea pensiilor în anu 2021.

Întrebat dacă în acest an nu va mai fi o altă creştere a punctului de pensie, decât cea de anul trecut, Orban a spus: “Cu siguranţă, punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022″.

Sigur, decizia înghețării pensiilor a fost luată în contextul pandemiei, context în care Guvernul nu are bani pentru majorarea pensiilor.

Astfel, întrebarea sondajului derulat în exclusivitate pe capital.ro a fost: Credeți că pensiile trebuie majorate chiar dacă nu sunt bani la buget?

Rezultatele sunt spectaculoase: 85% dintre cei 17.574 de respondenți , așadar o majoritate covârșitoare, au răspuns că da, pensiile sunt prea mici. Astfel, nu mai puțini de 15.000 de participanți la sondaj sunt de părere că pensiile trebuie majorate chiar cu prețul împrumuturilor mai mari.

De partea cealaltă, doar 2477 de români au răspuns că pensiile trebuie mărite doar dacă ne permitem acest lucru, adică 15% dintre cei care au participat la sondaj.

Tot în această săptămână, ministrul muncii Raluca Turcan a furnizat niște cifre interesante despre configurația pensiilor din România: În România, sunt 4,9 milioane de pensii în plată în sistemul public, cu o pensie medie puțin peste 1.500 de lei și mai există alte 9.500 de pensii speciale, unde media e de 9.100 lei.

Mai mult,ulterior, Raluca Turcan a precizat că, din păcate, există 800 de mii de pensionari români care primesc o pensie minimă de 800 de lei pe lună.

“Trebuie să recunoaștem că partea de pensii și salariazare este marcată de inechități profunde, care s-au accentuat în timp și nu s-au întâmplat foarte multe lucruri pe fond. Cu începutul acestui mandat am pus degetul pe niște răni pe care sper să le închidem într-o perioadă rezonabilă de timp. Nu se întâmplă minuni de azi pe mâine, însă într-un an, un an și jumătate mi-aș dori să se vadă rezultate.”, a spus ministrul Muncii.