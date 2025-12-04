Un sondaj realizat pe un eșantion de 9.553 de persoane în nouă țări ale Uniunii Europene arată că peste jumătate (51%) dintre respondenți consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu țara lor în următorii ani. Studiul a fost realizat prin metoda cotelor și include Franța, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croația, Belgia și Țările de Jos, cu peste 1.000 de respondenți în fiecare țară.

Întrebarea adresată la sfârșitul lunii noiembrie de Cluster 17 pentru revista Le Grand Continent a fost: „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu țara dumneavoastră în următorii ani?”

Percepția riscului de conflict variază semnificativ între state. În Polonia, care se învecinează cu Rusia și Belarus, 77% dintre respondenți consideră riscul ridicat sau foarte ridicat. În Franța, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%. În schimb, în Italia, 65% dintre respondenți apreciază că riscul unui război cu Rusia este scăzut sau inexistent.

Studiul mai relevă că o majoritate covârșitoare (81%) nu consideră probabil sau crede foarte puțin într-un conflict cu China în următorii ani.

„Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană”, analizează Le Grand Continent, o publicaţie geopolitică afiliată Şcolii Normale Superioare din Franţa. „Dacă Rusia reprezintă ameninţarea statală majoră, terorismul este ameninţarea imediată în opinia europenilor. La nivelul celor nouă ţări incluse în sondaj, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţiile teroriste este „ridicat” (sau foarte ridicat, n.r.), potrivit Le Grand Continent.

Respondenții sondajului își exprimă îndoiala privind capacitățile militare ale propriilor țări în fața Moscovei. Peste două treimi (69%) consideră că statul lor nu ar fi „deloc” sau „mai degrabă nu” capabil să se apere în cazul unei agresiuni rusești.

În Franța, singura țară din listă cu arsenal nuclear, 44% dintre respondenți cred că țara lor este „absolut” sau „mai degrabă” capabilă să se apere. La polul opus, majorități copleșitoare de belgieni, italieni și portughezi consideră că țările lor nu ar putea rezista unei agresiuni (87%, 85% și, respectiv, 85%).

Sondajul a abordat și alte teme: 55% dintre europeni consideră că UE ar trebui să adopte o poziție echilibrată între Statele Unite și China, iar 48% îl percep pe Donald Trump drept „un dușman al Europei”, cu diferențe semnificative între țări.

De asemenea, majoritatea respondenților consideră imigrația drept o „amenințare la adresa coeziunii naționale”, mai accentuat în nord și est, și sunt favorabili reducerii cheltuielilor publice și a numărului de funcționari.